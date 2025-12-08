Hírlevél
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Magyarország nem akarja pénzelni a háborút

12 órája
Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek cselekedetei a háború meghosszabbításának irányába hatnak – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán. Gulyás Gergely szerint a választásokon a sorsunk a háborúval kapcsolatosan is eldől.
Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban. Ha Brüsszel-párti, akkor belevisznek bennünket a háborúba. Ha nemzeti, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán.

A miniszter ezt annak kapcsán közölte, hogy a választások tétje nagy: amennyiben brüsszelpárti vezetése lesz Magyarországnak, akkor belesodornak a háborúba, nemzeti kormány esetén pedig kimaradhatunk belőle.

A miniszter bejegyzéséhez hozzátette:

„Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek cselekedetei a háború meghosszabbításának irányába hatnak. Magyarország nem akarja pénzelni a háborút és mindent megteszünk, hogy a béke mihamarabb létrejöjjön.”

 

