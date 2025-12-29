Gulyás Gergely keményen nekiment Nagy Ervinnek – videó

Nagy Ervin és Raskó György is a nyugdíjasok haláláról értekezett. Négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péternek is voltak hasonló gondolatai. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy baloldal és baloldal között nincs különbség.

Gulyás Gergely: Elfogadhatatlan, hogy a Nagy Ervinék mindig az idősek kihalásától várnak segítséget. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A miniszter kifejtette, hogy a választás eredménye nagyon fontos, de az emberi életek még fontosabbak.