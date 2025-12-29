Hírlevél
Gulyás Gergely keményen nekiment Nagy Ervinnek – videó

1 órája
„Baloldal és baloldal között általában hasonlóságot látok. Az, hogy a retorikában is vannak ilyen bántó hasonlóságok, azt sajnálatosnak tekintem" – mutatott rá Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
Nagy Ervin és Raskó György is a nyugdíjasok haláláról értekezett. Négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péternek is voltak hasonló gondolatai. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy baloldal és baloldal között nincs különbség.

Gulyás Gergely: Elfogadhatatlan, hogy a Nagy Ervinék mindig az idősek kihalásától várnak segítséget.
Gulyás Gergely: Elfogadhatatlan, hogy a Nagy Ervinék mindig az idősek kihalásától várnak segítséget. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A miniszter kifejtette, hogy a választás eredménye nagyon fontos, de az emberi életek még fontosabbak.

A nyugdíjas generáció kihalásáról álmodozik Nagy Ervin

Mindenkinek hosszú, nyugalmas életet kell kívánni, függetlenül attól, hogy ki melyik pártnak a szimpatizánsa. Gulyás Gergely hozzátette, hogy láthatóan a másik oldal szakértői és szimpatizánsai nem mind gondolják így.

Nem gondolom, hogy ott nincsenek jó érzésű emberek, de vannak olyanok, akik ezt nem így gondolják”

 – mondta, utalva arra, hogy egyesek, ha ez politikailag segít, akkor kívánatosnak tartják.

Én szerintem ez egy elfogadhatatlan logika”

 – zárta szavait Gulyás Gergely.

