Gulyás Gergely keményen nekiment Nagy Ervinnek – videó

Nagy Ervin és Raskó György is a nyugdíjasok haláláról értekezett. Négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péternek is voltak hasonló gondolatai. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy baloldal és baloldal között nincs különbség.
A miniszter kifejtette, hogy a választás eredménye nagyon fontos, de az emberi életek még fontosabbak.
Mindenkinek hosszú, nyugalmas életet kell kívánni, függetlenül attól, hogy ki melyik pártnak a szimpatizánsa. Gulyás Gergely hozzátette, hogy láthatóan a másik oldal szakértői és szimpatizánsai nem mind gondolják így.
Nem gondolom, hogy ott nincsenek jó érzésű emberek, de vannak olyanok, akik ezt nem így gondolják”
– mondta, utalva arra, hogy egyesek, ha ez politikailag segít, akkor kívánatosnak tartják.
Én szerintem ez egy elfogadhatatlan logika”
– zárta szavait Gulyás Gergely.