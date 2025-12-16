Veszélybe kerülhetnek a nyugdíjak? Gulyás Gergely keményen figyelmeztet

Abból, hogy a Tisza Párt támogatóinak a többsége inkább a fiatalabb korosztályból kerül ki, az ő politikájukban az is következik, hogy a nyugdíjasokat akarják különböző formában megsarcolni – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.

Gulyás Gergely

Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely: Alapvetően téves a nyugdíjakat megadóztatni

„A nyugdíj megadóztatása az egy korábbi baloldali ötlet, fogadott is el baloldali parlamenti többség ilyen javaslatot, mi voltunk azok, akik ezt hatályon kívül helyezték”

– hívta fel a figyelmet a miniszter a múlt intézkedéseire, a jövőről szólva pedig kifejtette:

„Minden olyan, az igazságosság jelszavával fellépő kísérlet, amely

nyugdíjakat akar csökkenteni,

13. havi nyugdíjat eltörölni,

14. havi nyugdíjat nem bevezetni,

a nyugdíjakat megadóztatni,

az szerintünk alapvetően téves. Azokhoz a

rossz baloldali hagyományokhoz tartozik,

amelyek a rendszerváltozás után a nyugdíjak reálértékének csökkenésével, a 13. havi nyugdíj eltörlésével, vagy éppen a nyugdíjak megadóztatásának kísérletével jártak, amelyek alapvetően helytelenek és elfogadhatatlanok.”