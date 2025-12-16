Veszélybe kerülhetnek a nyugdíjak? Gulyás Gergely keményen figyelmeztet

Hírlevél
47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ez egy rossz baloldali hagyomány. Olyan terv, amely a rendszerváltozás után a nyugdíjak reálértékének csökkenésével, a 13. havi nyugdíj eltörlésével, vagy éppen a nyugdíjak megadóztatásának kísérletével jártak – közölte Gulyás Gergely kedden.
gulyás gergelytisza pártnyugdíjbaloldal

Abból, hogy a Tisza Párt támogatóinak a többsége inkább a fiatalabb korosztályból kerül ki, az ő politikájukban az is következik, hogy a nyugdíjasokat akarják különböző formában megsarcolniközölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.

Kormányinfó, Karmelita kolostor, Vitályos Eszter, VitályosEszter, Gulyás Gergely, GulyásGergely, 2025.12.10.
Gulyás Gergely
Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely: Alapvetően téves a nyugdíjakat megadóztatni

„A nyugdíj megadóztatása az egy korábbi baloldali ötlet, fogadott is el baloldali parlamenti többség ilyen javaslatot, mi voltunk azok, akik ezt hatályon kívül helyezték”

– hívta fel a figyelmet a miniszter a múlt intézkedéseire, a jövőről szólva pedig kifejtette:

„Minden olyan, az igazságosság jelszavával fellépő kísérlet, amely

  • nyugdíjakat akar csökkenteni,
  • 13. havi nyugdíjat eltörölni,
  • 14. havi nyugdíjat nem bevezetni,
  • a nyugdíjakat megadóztatni,

az szerintünk alapvetően téves. Azokhoz a

rossz baloldali hagyományokhoz tartozik,

amelyek a rendszerváltozás után a nyugdíjak reálértékének csökkenésével, a 13. havi nyugdíj eltörlésével, vagy éppen a nyugdíjak megadóztatásának kísérletével jártak, amelyek alapvetően helytelenek és elfogadhatatlanok.”

 

