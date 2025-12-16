Veszélybe kerülhetnek a nyugdíjak? Gulyás Gergely keményen figyelmeztet

Abból, hogy a Tisza Párt támogatóinak a többsége inkább a fiatalabb korosztályból kerül ki, az ő politikájukban az is következik, hogy a nyugdíjasokat akarják különböző formában megsarcolni – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden.
Gulyás Gergely: Alapvetően téves a nyugdíjakat megadóztatni
„A nyugdíj megadóztatása az egy korábbi baloldali ötlet, fogadott is el baloldali parlamenti többség ilyen javaslatot, mi voltunk azok, akik ezt hatályon kívül helyezték”
– hívta fel a figyelmet a miniszter a múlt intézkedéseire, a jövőről szólva pedig kifejtette:
„Minden olyan, az igazságosság jelszavával fellépő kísérlet, amely
- nyugdíjakat akar csökkenteni,
- 13. havi nyugdíjat eltörölni,
- 14. havi nyugdíjat nem bevezetni,
- a nyugdíjakat megadóztatni,
az szerintünk alapvetően téves. Azokhoz a
rossz baloldali hagyományokhoz tartozik,
amelyek a rendszerváltozás után a nyugdíjak reálértékének csökkenésével, a 13. havi nyugdíj eltörlésével, vagy éppen a nyugdíjak megadóztatásának kísérletével jártak, amelyek alapvetően helytelenek és elfogadhatatlanok.”