Ennyi lesz a jövő évi pedagógus-béremelés

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a stratégiai kabinetülés egyik legfontosabb napirendi pontja a pedagógusok béremelése lesz. A miniszter szerint a kormány az Európai Unióval kötött megállapodás alapján évről évre emeli a fizetéseket, hogy 2031-re a tanári bérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát.

A miniszter azt mondta, a 2025-ös év a számok szerint 936 ezer forintos átlagos pedagógusbért jelenthet, de ez kategóriánként eltérően alakul majd. Úgy fogalmazott, ez „nagy előrelépés ebben a ciklusban”, és a kormány szándéka szerint a rendszeres emelés a következő években is folytatódik.

A videóban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a tanári pálya megbecsülése nemcsak anyagi kérdés, hanem stratégiai ügy is, mert a jövő generáció felkészültsége alapvetően a pedagógusok munkájától függ.