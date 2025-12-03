Hírlevél

Diplomácia

Gulyás Gergely

Ennyi lesz a jövő évi pedagógus-béremelés

A kormány számításai szerint jövőre 936 ezer forintos átlagfizetést kaphatnak a pedagógusok. Gulyás Gergely azt mondta: a béremelés minden évben folytatódik, 2031-re a tanári béreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 százalékát.
Gulyás Gergely pedagógus béremelés

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a stratégiai kabinetülés egyik legfontosabb napirendi pontja a pedagógusok béremelése lesz. A miniszter szerint a kormány az Európai Unióval kötött megállapodás alapján évről évre emeli a fizetéseket, hogy 2031-re a tanári bérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszter azt mondta, a 2025-ös év a számok szerint 936 ezer forintos átlagos pedagógusbért jelenthet, de ez kategóriánként eltérően alakul majd. Úgy fogalmazott, ez „nagy előrelépés ebben a ciklusban”, és a kormány szándéka szerint a rendszeres emelés a következő években is folytatódik.

A videóban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a tanári pálya megbecsülése nemcsak anyagi kérdés, hanem stratégiai ügy is, mert a jövő generáció felkészültsége alapvetően a pedagógusok munkájától függ.

 

