Rendőrségi irányítás alá helyezik a Szőlő utcaihoz hasonló javítóintézeteket

A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, hogy öt javítóintézetről van szó.

Gulyás Gergely Fotó: Ladóczki Balázs

Közölte: a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban – mondta. Hozzátette:

a mostani ügyek azért derültek ki, mert a kormány elrendelte a szektor összes dolgozójának átvilágítását.

A miniszter leszögezte, hogy a Szőlő utcai intézmény nem egy gyermekotthon vagy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne, ahol 57 olyan fogvatartott van, akiknek a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást vagy ítélte el őket.