Rendőrségi irányítás alá helyezik a Szőlő utcaihoz hasonló javítóintézeteket

A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, hogy öt javítóintézetről van szó.
Közölte: a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban – mondta. Hozzátette:
a mostani ügyek azért derültek ki, mert a kormány elrendelte a szektor összes dolgozójának átvilágítását.
A miniszter leszögezte, hogy a Szőlő utcai intézmény nem egy gyermekotthon vagy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne, ahol 57 olyan fogvatartott van, akiknek a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást vagy ítélte el őket.
A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben – sorolta.
Az intézkedésnek köszönhetően olyan túlkapásokra, bűncselekményekre nem fog többet sor kerülni, amelyek a napokban nyilvánosságra került videófelvételeken láthatók – hangsúlyozta a miniszter majd hozzá tette: A kormány mindennemű erőszakot elítél, különösen a fiatalokkal szembeni erőszakot, még akkor is, ha ez az erőszak egy büntetés-végrehajtási intézetben történt.