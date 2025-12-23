Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Gulyás Gergely a közösségi oldalán is beszámolt a keddi Kormányinfón bejelentett, 2026. január 1-től életbe lépő kormányzati döntésekről. Kiemelten közölte, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény.
Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása
A tájékoztatás egyik legfontosabb eleme a Családi Adócsökkentés Plusz program újabb lépcsője volt.
Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, valamint életbe lép a 30 év alatti, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége”
- írta a miniszter.
A családi adókedvezmény megduplázása két lépcsőben valósul meg. Az első, 50 százalékos emelés már 2025. június 1-jén életbe lépett, a második ütem pedig 2026. január 1-jével válik hatályossá. Ennek eredményeként:
- két gyermek esetén havonta 83 ezer forinttal,
- három gyermek esetén pedig havonta 198 ezer forinttal több pénz marad a családoknál.
Gulyás Gergely kiemelte: a kedvezmények nemcsak bővülnek, hanem egyre szélesebb körre terjednek ki. Januártól életbe lép a 30 év alatti édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége is. A három- és négygyermekes édesanyák adómentessége már korábban megvalósult.