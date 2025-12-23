Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Gulyás Gergely a közösségi oldalán is beszámolt a keddi Kormányinfón bejelentett, 2026. január 1-től életbe lépő kormányzati döntésekről. Kiemelten közölte, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény.

Új szintre lép a kormány családtámogatási politikája. 2026 januárjától teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, miközben életbe lép a 30 év alatti, valamint a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége is. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

A tájékoztatás egyik legfontosabb eleme a Családi Adócsökkentés Plusz program újabb lépcsője volt.

Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, valamint életbe lép a 30 év alatti, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége”

- írta a miniszter.

A családi adókedvezmény megduplázása két lépcsőben valósul meg. Az első, 50 százalékos emelés már 2025. június 1-jén életbe lépett, a második ütem pedig 2026. január 1-jével válik hatályossá. Ennek eredményeként:

két gyermek esetén havonta 83 ezer forinttal,

három gyermek esetén pedig havonta 198 ezer forinttal több pénz marad a családoknál.

Gulyás Gergely kiemelte: a kedvezmények nemcsak bővülnek, hanem egyre szélesebb körre terjednek ki. Januártól életbe lép a 30 év alatti édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége is. A három- és négygyermekes édesanyák adómentessége már korábban megvalósult.



