Letartóztatták Greta Thunberget

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Új szintre lép a kormány családtámogatási politikája. 2026 januárjától teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, miközben életbe lép a 30 év alatti, valamint a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége is – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón.
Gulyás Gergely a közösségi oldalán is beszámolt a keddi Kormányinfón bejelentett, 2026. január 1-től életbe lépő kormányzati döntésekről. Kiemelten közölte, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény.

Új szintre lép a kormány családtámogatási politikája. 2026 januárjától teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, miközben életbe lép a 30 év alatti, valamint a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége is. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A tájékoztatás egyik legfontosabb eleme a Családi Adócsökkentés Plusz program újabb lépcsője volt.

Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, valamint életbe lép a 30 év alatti, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége”

- írta a miniszter.

A családi adókedvezmény megduplázása két lépcsőben valósul meg. Az első, 50 százalékos emelés már 2025. június 1-jén életbe lépett, a második ütem pedig 2026. január 1-jével válik hatályossá. Ennek eredményeként:

  • két gyermek esetén havonta 83 ezer forinttal,
  • három gyermek esetén pedig havonta 198 ezer forinttal több pénz marad a családoknál.

Gulyás Gergely kiemelte: a kedvezmények nemcsak bővülnek, hanem egyre szélesebb körre terjednek ki. Januártól életbe lép a 30 év alatti édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége is. A három- és négygyermekes édesanyák adómentessége már korábban megvalósult.


 

 

