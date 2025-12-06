Gulyás Gergely: A Tisza megszüntetné a multik adóit, és a hiányt a magyarokkal fizettetnék meg

Az Alapjogokért Központ évzáró eseményén Gulyás úgy fogalmazott: a Tisza Párt „népnyúzó, megszorító” terveinek nemcsak az ukrajnai háború finanszírozása és Ukrajna 2029-ig történő uniós csatlakoztatása áll a hátterében. Szerinte az is szerepet játszik, hogy a magyar kormány jelenleg jelentős terheket ró a globális befolyással rendelkező multinacionális cégekre és a bankokra, ami „nem tetszik Brüsszelnek”.

Gulyás Gergely az Alapjogokért Központ Magyarország 2025–2026 című rendezvényén. Fotó: EMIL CHALHOUB / Alapjogokért Központ

A miniszter úgy vélte, a Tisza Párt ezeket az adókat megszüntetné, a költségvetésben keletkező hiányt pedig „a magyar emberekkel fizettetné meg”. A #Szabad magyarok podcast speciál adásában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Kovács István stratégiai igazgató beszélgetett a miniszterrel.

Szánthó felidézte:

Ha a Tisza Párt szerint nincs baloldali programjuk, akkor miért veszik elő saját szereplőik a régi, baloldali szakértők anyagait?”

– utalva arra, hogy a párt mögött többek között Kéri László, Petschnig Mária Zita és Felcsuti Péter jelennek meg. Gulyás erre reagálva azt mondta, szerinte „mindössze egy baloldali elit létezik, és a Tisza Párt nem is próbál ettől eltérni”.

Kovács István ezt követően a közelgő választásokról kérdezte a minisztert:

A közvélemény-kutatások ismét a kormánypártok erősödését mutatják; mit kell tenni a következő négy hónapban annak érdekében, hogy elkerüljék a Tisza Párt kormányra kerülését és a több ezer milliárdos megszorításcsomagot?”

Gulyás Gergely válaszában hangsúlyozta: ha minden szereplő ugyanúgy elvégzi a feladatát, mint 2022-ben és az azt megelőző időszakban, akkor továbbra is reális a magabiztos polgári győzelem, mert – mint fogalmazott –

az emberek felismerik, mivel járna, ha a Tisza–DK-koalíció vezetné az országot.”

A beszélgetésről készült teljes videó.