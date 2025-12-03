Gulyás Gergely: Új intézkedésekkel lép fel a kormány az áremelések ellen

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a kormány új eszközökkel igyekszik visszaszorítani az indokolatlan áremeléseket. A miniszter szerint az első fontos változás, hogy december 1-től a SZÉP-kártyát már hideg élelmiszerek vásárlására is lehet használni a boltokban. Úgy fogalmazott, ez közvetlen segítséget jelent a családoknak, különösen az ünnepi időszak előtt.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A bejegyzés másik eleme az, hogy a kormány további 13 termékre terjesztette ki az árrésstopot, vagyis korlátozza az ezekre rakható kereskedelmi árrést. A szabályozással a kabinet célja, hogy fékezze azokat az árnövekedéseket, amelyeket a kormány szerint nem indokolnak a beszerzési árak vagy a piaci folyamatok.

Gulyás Gergely szerint a fogyasztók védelme az egyik legfontosabb gazdasági intézkedési terület. Bejegyzésében azt írta, a kormány továbbra is vizsgálja az élelmiszerpiaci folyamatokat, és szükség esetén újabb lépéseket tesz a túlzó áremelések ellen.