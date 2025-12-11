Gyanúsításból letartóztatások – bekeményít az ügyészség a Szőlő utcai nyomozás ügyében

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki közleménye szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mindhárom, szerdán őrizetbe vett gyanúsított esetében indítványozta a letartóztatást a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt.
„A rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett” – áll a közleményben. A hatóság hangsúlyozta: a történtek
közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak és kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amelyek akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.
A bűnpártolás gyanúja is felmerült
Felidézték, hogy a napokban végrehajtott bűnügyi akció során három férfit gyanúsítottak meg, az ügynek jelenleg összesen hét terheltje van.
A bántalmazáson túlmenően bűnpártolás gyanúja is felmerült”
– tették hozzá, utalva arra a személyre, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének, Juhász Péter Pálnak a felelősségre vonását. A legutóbb őrizetbe vett gyanúsítottról és a kényszerintézkedéséről a bíróság csütörtökön dönt.
A Szőlő utcai ügynek jelenleg hét gyanúsítottja, illetve őrizetese van: a fenti három feltételezett elkövetőn túlmenően további három letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított – a korábbi igazgató, az élettársa és egy ügyintéző –, valamint a szerda délután őrizetbe vett személy, akinek a kényszerintézkedéséről később várható döntés.