Központi Nyomozó Főügyészség

Gyanúsításból letartóztatások – bekeményít az ügyészség a Szőlő utcai nyomozás ügyében

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Újabb gyanúsítottak letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a Szőlő utcai ügyben, miután a héten több személyt is kihallgattak. A nyomozó hatóság szerint súlyos bűncselekmények gyanúja merült fel, amelyek a javítóintézeten belüli bántalmazásokhoz köthetők.
Központi Nyomozó Főügyészségőrizetbűncselekményjavítóintézetbántalmazás

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki közleménye szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mindhárom, szerdán őrizetbe vett gyanúsított esetében indítványozta a letartóztatást a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt.

Szőlő utca
Az ügyészség újabb gyanúsítottak letartóztatását kezdeményezte a Szőlő utcai ügyben (Forrás: Google streetview)

„A rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett” – áll a közleményben. A hatóság hangsúlyozta: a történtek 

közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak és kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amelyek akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.

A fiatalkorúak börtöne nem gyermekotthon, ideje tisztázni a Szőlő utcai intézmény szerepét

A bűnpártolás gyanúja is felmerült

Felidézték, hogy a napokban végrehajtott bűnügyi akció során három férfit gyanúsítottak meg, az ügynek jelenleg összesen hét terheltje van. 

A bántalmazáson túlmenően bűnpártolás gyanúja is felmerült” 

– tették hozzá, utalva arra a személyre, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének, Juhász Péter Pálnak a felelősségre vonását. A legutóbb őrizetbe vett gyanúsítottról és a kényszerintézkedéséről a bíróság csütörtökön dönt.

A Szőlő utcai ügynek jelenleg hét gyanúsítottja, illetve őrizetese van: a fenti három feltételezett elkövetőn túlmenően további három letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított – a korábbi igazgató, az élettársa és egy ügyintéző –, valamint a szerda délután őrizetbe vett személy, akinek a kényszerintézkedéséről később várható döntés.

