Döntött a kormány, ezek a cégek kapnak támogatást

– Meghoztuk a támogatói döntéseket az idei évi Gyorsítósáv programban – jelentette be közösségi oldalára felöltött videójában Bódis László. A Kulturális és innovációs minisztérium helyettes parlamenti államtitkára azt mondta, az idei pályázatot is nagyon jelentős érdeklődés övezte. Kifejtette: 52 pályázat érkezett be közel 15 milliárd forintos támogatási igénnyel.

Bódis László, a Kulturális és innovációs minisztérium helyettes parlamenti államtitkára bejelentést tett a Gyorsítósáv program kapcsán (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Elmondása szerint ezért a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték annak érdekében, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják. A Gyorsítósáv program célja, hogy azokat az úgynevezett Deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új, tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra.

A cél, a tudományos fejlesztések támogatása

Bódis László három példát is megemlített amelyet támogatnak a program által: az egyik egy olyan vállalkozást, amely vizeletmintából képes a technológiájában megállapítani a prosztatarák jelenlétét és kockázatát. A fejlesztés a Pannon Egyetemen indult, és a mai napig a Pannon Egyetem szoros támogatása mellett valósul meg.

Egy másik támogatott pályázat pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatásaiból nőtte ki magát. Ennek a fejlesztésnek az eredményeként egy olyan új gyártástechnológia jön létre, amellyel sokkal rugalmasabb működésű robotkarok gyárthatók a jövőben.

– Támogatunk egy olyan kibervédelmi startupot is, amely a mesterséges intelligencia segítségével hoz létre új kibervédelmi platformot. Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amik a technológia élvonalában vannak, és amelyek révén sikeres, versenyképes, nemzetközileg is versenyképes, új magyar vállalkozások születhetnek. A programban elvárjuk, hogy az állami támogatás mellé a vállalkozások piaci tőkét is vonjanak be. Sok sikert kívánok a sikeres pályázóknak fejlesztéseik eredményes megvalósításához – zárta videóüzenetét Bódis László.