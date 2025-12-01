A béke nem opció, a béke közös felelősségünk!

Damaszkusz egyik, a polgárháború során teljesen megsemmisült negyedéből jelentkezett videóüzenettel Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár.

Azbej Tristan a háború sújtotta Damaszkuszból küldött üzenetet (Forrás:Facebook Azbej Tristan)

Amit itt látunk, az nem pusztán elpusztult infrastruktúra. Ezek itt elpusztult családi otthonoknak a százezrei… Ez itt a kettétört remény”

– fogalmazott, rámutatva, hogy a romok mögött emberi életek, sorsok és évtizedekre szóló fájdalom áll. Elmondta: 14 év után ő az első magyar államtitkári szintű vezető, aki hivatalos tárgyalásokra érkezett Szíriába, hogy a béke és az újjáépítés ügyét képviselje.

A béke melletti kiállás

Az államtitkár szerint Magyarország nemcsak a Közel-Kelet békéjét szorgalmazza, hanem azokért is felelősséggel tartozik, akik az ukrajnai háborúban szenvednek.

A mi felelősségünk az, hogy nemet mondjunk azoknak az erőknek és politikusoknak, akik a háború eszkalációjához járulnak hozzá”

– hangsúlyozta. Üzenetében világossá tette: Magyarország nem támogatja a konfliktus elhúzódását, és továbbra is a mielőbbi békekötésért dolgozik.