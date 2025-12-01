Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Azbej Tristan

A béke nem opció, a béke közös felelősségünk!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország mindent megtesz azért, hogy emberéleteket mentsen és mielőbb véget érjenek a háborúk – hangsúlyozta Azbej Tristan a szíriai romok közül. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár szerint a világ egy része ma is a háború folytatásához járul hozzá, miközben emberek milliói várnak békére.
Azbej TristanSzíriaüzenetháborúDamaszkusz

Damaszkusz egyik, a polgárháború során teljesen megsemmisült negyedéből jelentkezett videóüzenettel Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. 

háború
Azbej Tristan a háború sújtotta Damaszkuszból küldött üzenetet (Forrás:Facebook Azbej Tristan)

Amit itt látunk, az nem pusztán elpusztult infrastruktúra. Ezek itt elpusztult családi otthonoknak a százezrei… Ez itt a kettétört remény” 

– fogalmazott, rámutatva, hogy a romok mögött emberi életek, sorsok és évtizedekre szóló fájdalom áll. Elmondta: 14 év után ő az első magyar államtitkári szintű vezető, aki hivatalos tárgyalásokra érkezett Szíriába, hogy a béke és az újjáépítés ügyét képviselje.

A béke melletti kiállás

Az államtitkár szerint Magyarország nemcsak a Közel-Kelet békéjét szorgalmazza, hanem azokért is felelősséggel tartozik, akik az ukrajnai háborúban szenvednek. 

A mi felelősségünk az, hogy nemet mondjunk azoknak az erőknek és politikusoknak, akik a háború eszkalációjához járulnak hozzá” 

– hangsúlyozta. Üzenetében világossá tette: Magyarország nem támogatja a konfliktus elhúzódását, és továbbra is a mielőbbi békekötésért dolgozik.

 

