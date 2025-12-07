Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot

A családokat az asszonyok tartják össze, a férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének a kecskeméti állomásán. A miniszterelnök Csiszár Jenőnek elmondta, hogy minden december 6-án felhívja az édesanyja, hogy várja őt egy Mikulás-csomag. Szerinte a férfiak Magyarországon jobban hiányoznak a családokból, és ez a gyereknevelésben látszik.

Mindenki Orbán Viktor beszédére vár

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Közel van a háború

A háború, akárhol van, fájdalmas dolog. Emberek meghalnak, és minden halott emberi tragédia. Két szláv nép háborúja, és a szlávok kemények és kegyetlenek. A háború rossz, és köszönettel és hálával tartozunk a Jóistennek, hogy Trump utálja a háborút. Ezt kell megragadnunk

– jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, a másik kérdés, hogy ez mennyire van hozzánk közel, komolyan lehet-e venni a vészjelzéseket, miszerint belesodorhatnak minket.

Jelezte,

a háborús expanziónak négy szakasza van: a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak, a gazdasági átállás, a sorkatonaság visszaállítása, az összecsapás előkészítése.

Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ördögei mindig arról győzik meg az embereket, hogy jobban járnak a háborúval. Ezt el kell magunktól hessegetni és a béke mellett kell kiállni – tette hozzá.

Ha brüsszelpárti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle

– rögzítette. A miniszterelnök szerint az európaiak azt gondolták, hogy megszerzik a befagyasztott orosz vagyont és odaadják Ukrajnának. Kiemelte, hogy az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról.

A háború gazdasági lordjai egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra

– tette hozzá.