Takácsné Stalter Judit megrendítő dolgot mondott a háborúról

A tegnapi napon, Kecskeméten tartott Háborúellenes nagygyűlésen felszólalt Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármestere. Kiemelte,

Császártöltés megszenvedte a XX. század egy részét. A málenkij robot, a kitelepítés megfelezték Császártöltés lakosságát, de ez csak egy szám.

Háborúellenes gyűlés Kecskeméten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Élet a háború és a tragédiák árnyékában

A polgármester a Bács-Kiskun vármegyei hírportál szerint kiemelte, a túlélők életét végigkísérte a tragédia. Volt olyan édesanya, akit kétéves gyermeke mellől vittek el málenkij robotra, és amikor öt év múlva hazatért, a kisfia már nem ismerte meg.

Édesapám 17 éves volt, amikor elkerült a szénbányákba embertelen körülmények közé, és amikor később, majd öt évtizeddel később mert csak erről beszélni, akkor azt mondta, nem gondolta volna, hogy innen ő élve haza fog kerülni. Fájdalom, könnyek, félelem – ez határozta meg a császártöltésiek életét.

– jelentette ki a település vezetője, a Digitális Polgári Körök kecskeméti találkozóján.