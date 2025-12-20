A háborús veszély neve Brüsszel, magyarul: Tisza Párt! – írta Szánthó Miklós a szegedi háborúellenes gyűlésről a gyorselemzésében.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői az Európai Néppárt tagjaiként az ukrajnai háború támogatói (Fotó: MTI)

Az Alapjogokért Központ vezetője kifejtette:

Európa előtt ma két út áll: a brüsszeli háborús koalíció és a magyar békelogika útja. A jövő év stratégiai kérdése az, hogy ha Európa valóban hadba lépne, Magyarország hogyan maradhat ki ebből. A válasz pedig egy mondat, mely Orbánnal kezdődik és Viktorral végződik – ez a tanulsága az eddigi legnagyobb vidéki háborúellenes gyűlésnek.

A brüsszeli háborús koalíció útja az, amely a konfliktus elnyújtására, a szankciókra és az eladósodásra épít, és újabb százmilliárdokkal tartja fenn a háborút, miközben gyengül az európai gazdaság, elszállnak az energiaárak, és nő a migrációs nyomás. Ezt a vonalat képviseli a Tisza Párt is, mely a Weber-von der leyen-Merz vezette Európai Néppárt politikai irányához igazodik a brüsszeli projekt részeként - és a német vezetésű Brüsszel minden erejével a háború felé navigálja az Uniót.

A másik út a magyar békelogika útja. Annak a stratégiája, hogyan maradhat ki Magyarország a háborúból még akkor is, ha Európa belesodródik. Nem pénzzel, nem fegyverrel, nem katonákkal – hanem szuverén döntésekkel, stabil energiaellátással és társadalmi biztonsággal. Ezt az utat képviseli a magyar jobboldal. Szegeden a miniszterelnök beszédéből világossá vált: ha nem a békepárti erő van döntéshozói pozícióban, nincs fék a háborús nyomáson. Ha nincs a jobboldal, akkor háború, migráció és megszorítások jönnek. A következő időszak ezért arról fog szólni, hogy Magyarország a béke útján marad-e, vagy sodródik egy olyan irányba, amelynek árát végül egytől egyig a magyar emberek fizetik meg.

Tehát ha az a kérdés, hogy ki képes kívül tartani Magyarországot a háborús veszélyzónán, akkor a válasz Orbán Viktor és a békepárti magyar jobboldal!

– hangsúlyozta Szánthó Miklós.