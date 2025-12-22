Karácsony előtti hergelés: ki tud nagyobbat mondani arról, miért kellene belépnünk a háborúba

Na, európaiak! Ezt kapjátok a képetekbe karácsonykor! Az őrület ugyanis ma szintet lépett – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté üzent Mark Ruttének: A NATO nem egy támadó, hanem egy védelmi szövetség! Agyrém, hogy akiknek a béketeremtéshez nincs elég képességük, azok a háborúban látják a kiutat!

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette:

Valami licit lehet az európai elitben, hogy ki tud durvábbat mondani az ukrán háborús szerepvállalásról. Volt itt már minden: kötelező sorkatonaság, a „fiaink és lányaik felkészítése a harcra”, árvák és özvegyek emlegetése, milliók kitelepítésének terve és olyan háború képe, amilyet a nagy- és dédszüleink vívtak.

Erre most jön a NATO főtitkára és újra beszáll a versenybe. Mark Rutte szerint:

Európa kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés, és biztos benne, hogy a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni”.

Amúgy meg békés karácsonyt, lehet, hogy ez lesz az utolsó. Rutte uram!

A NATO nem egy támadó, hanem egy védelmi szövetség! Agyrém, hogy akiknek a béketeremtéshez nincs elég képességük, azok a háborúban látják a kiutat!

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a NATO főtitkára, Mark Rutte drámai nyíltsággal beszélt a német Bildnek: „Ukrajna biztonsági garanciáinak egyetlen célja, hogy Putyin soha többé ne merjen támadni”. Három rétegű védelmi rendszert vázolt fel – erős ukrán hadsereg, európai „hajlandók koalíció” akár csapatokkal, és az amerikai elkötelezettség –, miközben biztosított róla: Donald Trump az egyetlen vezető, aki békére tudja kényszeríteni az orosz elnököt, aki idén „egymillió ember életét áldozta fel alig 1 százalék területért”. Mark Rutte már a külföldi csapatok Ukrajnába küldését tervezi.