Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik a digitális polgári körök országjárása, ezúttal Kecskeméten, ahol a miniszterelnök és több kormányzati szereplő is megszólal. A Háborúellenes Gyűlések célja, hogy személyesen is összekösse a hazájukért tenni akaró polgárokat a béke üzenete mentén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésDPKOrbán ViktorKecskemétOrbán Balázs

A győri és nyíregyházi állomások után szombaton is megrendezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlését, ezúttal Kecskeméten. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs politikai igazgató mond beszédet, míg Csiszár Jenő fog beszélgetni a kormányfővel a színpadon. A programot a DPK nagykövetei, közéleti szereplők és művészek is színesítik.

Háborúellenes Gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Kecskeméten kerül megrendezésre (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Aki a háború ellen van, az velünk van” 

– emlékeztetnek a szervezők.

Orbán Viktor dedikált pulóverekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen

A béke üzenete Kecskemétről indul tovább

A mai kecskeméti esemény a DPK azon törekvését viszi tovább, hogy személyes találkozásokon keresztül erősítse meg a közösséget. A miniszterelnök felidézte: a szeptemberi országos DPK-találkozó és az októberi Békemenet sikere után döntöttek úgy, hogy országjárásba kezdenek. A beszélgetést Csiszár Jenő vezeti, aki 27 év után tér vissza az „Apukám világa” c. műsor világához.

Háborúellenes Gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Kecskeméten kerül megrendezésre
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Moszkvától Kecskemétig: a békepártiság hangsúlyai

A sorozat korábbi állomásain a miniszterelnök részletesen beszélt moszkvai útjáról és a háborús helyzet európai vonatkozásairól. Orbán Viktor szerint Európa háborús veszélyben él, és egyre többen értenek egyet Magyarország álláspontjával, miszerint a béke az egyetlen valódi út. A kormányfő arról is beszélt, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és fejlesztések várnak az érintett határ menti térségekre. A DPK szerint a közösségi élmény ereje az, ami lelki, szellemi és politikai megerősítést ad a jövő évi megméretés előtt. Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is várja a gyűlést, üzent is az esemény előtt:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!