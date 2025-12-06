A béke üzenete Kecskemétről indul tovább

A mai kecskeméti esemény a DPK azon törekvését viszi tovább, hogy személyes találkozásokon keresztül erősítse meg a közösséget. A miniszterelnök felidézte: a szeptemberi országos DPK-találkozó és az októberi Békemenet sikere után döntöttek úgy, hogy országjárásba kezdenek. A beszélgetést Csiszár Jenő vezeti, aki 27 év után tér vissza az „Apukám világa” c. műsor világához.

A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Kecskeméten kerül megrendezésre

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Moszkvától Kecskemétig: a békepártiság hangsúlyai

A sorozat korábbi állomásain a miniszterelnök részletesen beszélt moszkvai útjáról és a háborús helyzet európai vonatkozásairól. Orbán Viktor szerint Európa háborús veszélyben él, és egyre többen értenek egyet Magyarország álláspontjával, miszerint a béke az egyetlen valódi út. A kormányfő arról is beszélt, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és fejlesztések várnak az érintett határ menti térségekre. A DPK szerint a közösségi élmény ereje az, ami lelki, szellemi és politikai megerősítést ad a jövő évi megméretés előtt. Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is várja a gyűlést, üzent is az esemény előtt: