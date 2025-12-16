Minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés várható Szegeden

Lázárinfó is lesz, Orbán Viktort is lehet majd kérdezni

A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök, emellett a méltán népszerű Lázárinfó is színesíti az eseményt.

A Digitális Polgári Kör tájékoztatása szerint az eseményt szombat délelőtt élőben közvetítik az Egyes számú DPK-ban, így azok is követhetik a gyűlést, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. A szervezők célja világos: közösen, határozottan kiállni a béke mellett, és nemet mondani a háborús nyomásra.