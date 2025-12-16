Hírlevél
Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Orbán Viktor

Minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés várható Szegeden

Telt házas Háborúellenes Gyűlést tartanak Szegeden, a Pick Arénában, a Digitális Polgári Kör szervezésében, ahol Orbán Viktor mellett Lázár János és Áder János is szóra emelkedik. Az esemény üzenete egyértelmű: a magyarok a béke mellett állnak.
Minden eddiginél nagyobbat fog szólni az ünnepek előtti utolsó Háborúellenes Gyűlés, mely Szegeden, a Pick Arénában kerül megrendezésre. Az esemény már most telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött magyarok milliói sorakoznak fel.

Háborúellenes Gyűlés
Minden eddiginél nagyobbnak ígérkezik a szegedi Háborúellenes Gyűlés (Forrás: Facebook/Digitális Polgári Körök)
Orbán Viktor: Köszönjük, Mohács – felkészül Szeged!

Lázárinfó is lesz, Orbán Viktort is lehet majd kérdezni

A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök, emellett a méltán népszerű Lázárinfó is színesíti az eseményt.

 A Digitális Polgári Kör tájékoztatása szerint az eseményt szombat délelőtt élőben közvetítik az Egyes számú DPK-ban, így azok is követhetik a gyűlést, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. A szervezők célja világos: közösen, határozottan kiállni a béke mellett, és nemet mondani a háborús nyomásra.

