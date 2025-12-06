Köszönjük, Kecskemét! – elképesztő képeken a Háborúellenes Gyűlés!

A Kecskeméten tartott Háborúellenes Gyűlés, hasonlóan a győri és nyíregyházi gyűlésekhez, most is rendkívül izgalmas, színes és megindító volt. A nap fénypontja természetesen Orbán Viktor miniszterelnök beszélgetése volt Csiszár Jenő műsorvezetővel, ami bőven tartogatott elgondolkodtató, vagy éppen humoros elemeket.

Kecskeméten folytatódott a dpk Háborúellenes Gyűlése, melynek két műsorvezetője Rákay Philip és Szabó Zsófi volt. A programot Demjén Ferenc ikonikus dalának feldolgozása tette emelkedetté, Radics Gigi és Curtis előadásában. Felvezetésként a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szólalt fel, majd Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte.

