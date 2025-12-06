A győri és nyíregyházi állomások után szombaton is megrendezik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlését, ezúttal Kecskeméten. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs politikai igazgató mond beszédet, míg Csiszár Jenő fog beszélgetni a kormányfővel a színpadon.

Kezdetét vette a Háborúellenes Gyűlés (Forrás: TEOL)

A programot a DPK nagykövetei, közéleti szereplők és művészek is színesítik.