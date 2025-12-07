Különleges képeket osztott meg Orbán Viktor – ezeket önnek is látnia kell

„Kecskemét velünk tart” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen készült képek mellé.

Háborúellenes gyűlés Kecskeméten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Mint ismert, a Digitális Polgári Körök tegnap Kecskeméten tartották meg a gyűlésüket. A rendezvény keretein belül pedig Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett egy beszélgetésen, amelyen szó volt a háború kérdéséről, a Tisza Párt terveiről, és a Szőlő utcai ügyről is.