Rendkívüli

Putyin egy mondattal leplezte le Zelenszkij hazugságait – kutyaszorítóban az ukrán elnök

háborúellenes gyűlés

Minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés lesz Szegeden

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az esemény üzenete egyértelmű: a magyarok a béke mellett állnak. Telt házas Háborúellenes Gyűlést tartanak Szegeden, a Pick Arénában, a Digitális Polgári Kör szervezésében, ahol Orbán Viktor mellett Lázár János és Áder János is felszólal.
háborúellenes gyűlésorbán viktorlázárinfóáder jános

A Háborúellenes Gyűlésen, amely a legnagyobbnak ígérkezik a sorozatban, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök, emellett a méltán népszerű Lázárinfó is színesíti az eseményt. Az Origó élőben számol be az esemény fontosabb pillanatairól és szintén élőben követheti nálunk a miniszterelnök beszédét.

Háborúellenes Gyűlés
Minden eddiginél nagyobbnak ígérkezik a szegedi Háborúellenes Gyűlés
Fotó: Facebook/Digitális Polgári Körök

A Digitális Polgári Kör tájékoztatása szerint az eseményt szombat délelőtt élőben közvetítik az Egyes számú DPK-ban, így azok is követhetik a gyűlést, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. A szervezők célja világos: közösen, határozottan kiállni a béke mellett, és nemet mondani a háborús nyomásra.

Áder János ezért megy el a szegedi Háborúellenes Gyűlésre

A volt köztársasági elnök világossá tette, hogy nem politikai visszatérésről van szó: saját megfogalmazása szerint „letette a lantot”, és a Regőczi Alapítvány, illetve a Kék Bolygó Alapítvány ad számára elég feladatot. Annak, hogy a szegedi DPK-gyűlésen felszólal, egyszerű oka van:

Mert hívtak és van mondanivalóm.”

A miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után közösségi oldalán összegezte az esemény legfontosabb pillanatait. Orbán Viktor szerint a tömeg jelenléte és hangulata világos választ adott arra, mit akar Magyarország.

Orbán Viktor egyértelművé tette: a mohácsi Háborúellenes Gyűlés nem lezárás, hanem állomás volt.

Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!”

– írta, jelezvén, hogy a béke melletti kiállás országos lendületet kap, és újabb helyszínen folytatódik. A kormányfő üzenete világos: Magyarország nemet mond a háborúra, és ezt nemcsak szavakban, hanem tömegek jelenlétével is megerősíti.

Orbán Viktor: Európát kemény pénzügyi érdekek tolják bele a háborúba

Orbán Viktor: Ez lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

Emlékezetes, a kecskeméti gyűlésen – azóta új aktualitást szerzett – a háború veszélyére hívta fel a figyelmet a miniszterelnök azzal, hogy 

  • a háború nincs messze, politikailag is közel van,
  • az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy,
  • erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre
  • hadigazdaságot építenek, készülnek.

Ezzel kapcsolatban pedig arra mutatott rá a kormányfő:

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban”

 

 

