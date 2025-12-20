Minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés lesz Szegeden

A Háborúellenes Gyűlésen, amely a legnagyobbnak ígérkezik a sorozatban, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök, emellett a méltán népszerű Lázárinfó is színesíti az eseményt. Az Origó élőben számol be az esemény fontosabb pillanatairól és szintén élőben követheti nálunk a miniszterelnök beszédét.

Minden eddiginél nagyobbnak ígérkezik a szegedi Háborúellenes Gyűlés

Fotó: Facebook/Digitális Polgári Körök

A Digitális Polgári Kör tájékoztatása szerint az eseményt szombat délelőtt élőben közvetítik az Egyes számú DPK-ban, így azok is követhetik a gyűlést, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. A szervezők célja világos: közösen, határozottan kiállni a béke mellett, és nemet mondani a háborús nyomásra.

Áder János ezért megy el a szegedi Háborúellenes Gyűlésre

A volt köztársasági elnök világossá tette, hogy nem politikai visszatérésről van szó: saját megfogalmazása szerint „letette a lantot”, és a Regőczi Alapítvány, illetve a Kék Bolygó Alapítvány ad számára elég feladatot. Annak, hogy a szegedi DPK-gyűlésen felszólal, egyszerű oka van:

Mert hívtak és van mondanivalóm.”

A miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után közösségi oldalán összegezte az esemény legfontosabb pillanatait. Orbán Viktor szerint a tömeg jelenléte és hangulata világos választ adott arra, mit akar Magyarország.

Orbán Viktor egyértelművé tette: a mohácsi Háborúellenes Gyűlés nem lezárás, hanem állomás volt.

Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!”

– írta, jelezvén, hogy a béke melletti kiállás országos lendületet kap, és újabb helyszínen folytatódik. A kormányfő üzenete világos: Magyarország nemet mond a háborúra, és ezt nemcsak szavakban, hanem tömegek jelenlétével is megerősíti.