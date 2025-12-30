Nem fegyverrel, józansággal – ez a Háborúellenes Gyűlések üzenete

Magyarország világos álláspontot képvisel a háború kérdésében: nem sodródik bele értelmetlen fegyveres konfliktusokba. Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak nincs közük ahhoz a háborúhoz, amelyben mások fegyverrel akarnak érvényt szerezni érdekeiknek, ezért az ország következetesen a béke oldalán marad.
Béke, biztonság, közösségek
Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk”
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik a háborúellenes megmozdulásokon fejezték ki véleményüket. A békepárti álláspont társadalmi támogatottságát helyi közösségek vezetői is megerősítik. Bubreg István, a Mohácsi Sokacok Olvasókörének elnöke arról beszélt, hogy a közösségek számára a legfontosabb a hagyományok, a nyelv és a kultúra megőrzése. Kiemelte: az elmúlt másfél évtizedben Mohácson jelentős fejlődés történt, kormányzati támogatások segítségével megújult az egyesület székháza, bővültek a kulturális programok, táncházakat és nagyrendezvényeket tudnak szervezni.
Bubreg István szerint a honvédelem kérdése világos, de nincs értelme olyan fegyveres konfliktusba belépni, amely nem szolgálja Magyarország érdekét.
Úgy fogalmazott: amikor az ország védelméről van szó, az más helyzet, de egy idegen háborúba való belesodródást el kell kerülni, mert a magyar közösségek számára a béke, az építkezés és a jövő generációinak biztonsága a legfontosabb.