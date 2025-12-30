Nem fegyverrel, józansággal – ez a Háborúellenes Gyűlések üzenete

Béke, biztonság, közösségek

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik a háborúellenes megmozdulásokon fejezték ki véleményüket. A békepárti álláspont társadalmi támogatottságát helyi közösségek vezetői is megerősítik. Bubreg István, a Mohácsi Sokacok Olvasókörének elnöke arról beszélt, hogy a közösségek számára a legfontosabb a hagyományok, a nyelv és a kultúra megőrzése. Kiemelte: az elmúlt másfél évtizedben Mohácson jelentős fejlődés történt, kormányzati támogatások segítségével megújult az egyesület székháza, bővültek a kulturális programok, táncházakat és nagyrendezvényeket tudnak szervezni.

Bubreg István szerint a honvédelem kérdése világos, de nincs értelme olyan fegyveres konfliktusba belépni, amely nem szolgálja Magyarország érdekét.

Úgy fogalmazott: amikor az ország védelméről van szó, az más helyzet, de egy idegen háborúba való belesodródást el kell kerülni, mert a magyar közösségek számára a béke, az építkezés és a jövő generációinak biztonsága a legfontosabb.