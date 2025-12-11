Hajrá Magyarország! Együtt nagy dolgokra vagyunk képesek – videó

Mi, magyarok együtt a közös tenni akarás és a civil kurázsi erejével rengeteg mindent hoztunk létre az elmúlt 15 évben. Valóságos országépítés zajlott, épült-szépült hazánk, mindannyiunk örömére. Az ország településeinek, épületeinek, értékeinek megújulását mutatja be a Hajrá Magyarország! egyik legnépszerűbb videója.

Megújult falvak, városok, közintézmények, megszépült és felújított közterek, kórházak, iskolák, bölcsődék, úthálózatok gyarapították a közvagyont, tették élhetőbbé, otthonosabbá hazánkat. Mindezt közös erőfeszítéssel értük el. Van mire büszkének lennünk. Igaz, még nem végeztünk el mindent, amit kell és amit akarunk. De együtt sikerülni fog! Hajrá, Magyarország!

