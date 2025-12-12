Hajrá, Magyarország! Megszépült a Mátyás-templom – videó

A megújult Mátyás-templom minden részlete a mesterek munkáját dicséri. Újjáépült a tető, megújult a Mátyás-torony és az altemplom, megújultak a múzeumi terek.

A Mátyás-templom ma már ismét teljes pompájában áll.

Vallási, kulturális és történelmi központ. Egy hely, ahol múlt és jelen találkozik.