Hajrá, Magyarország! Megszépült a Mátyás-templom – videó

A Budai Vár szívében áll a Mátyás-templom, amely 800 éve tart meg minket hitünkben. Falai között koronázták meg királyainkat, szent hely ez minden magyar számára. Elérkezett az idő, hogy a múlt örökségét a jövőnek is megőrizzük – ezért a magyar állam nagyszabású felújítást indított.
A megújult Mátyás-templom minden részlete a mesterek munkáját dicséri. Újjáépült a tető, megújult a Mátyás-torony és az altemplom, megújultak a múzeumi terek.
A Mátyás-templom ma már ismét teljes pompájában áll.
Vallási, kulturális és történelmi központ. Egy hely, ahol múlt és jelen találkozik.
