Hankó Balázs: A következő hónapokban konkrét eredmények várhatók Gödöllő közlekedésének fejlesztésében

Hankó Balázs a közösségi oldalán egy videós üzenetben számolt be arról, hogy Gödöllő több, régóta várt fejlesztésében is előrelépés várható a következő hónapokban. A miniszter elmondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) miniszterhelyettesével, a Magyar Közút szakembereivel, valamint Gödöllő alpolgármesterével és civil szervezetek képviselőivel egyeztetett a város közlekedési és fejlesztési ügyeiről.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter egy videós közösségi médiás üzenetben arról beszél, hogy továbbra is figyelemmel kíséri Gödöllő fejlesztési ügyeit, és miniszterként is képviseli a város érdekeit. Hankó Balázs elmondta, hogy ennek jegyében már több infrastrukturális fejlesztésről és közlekedési problémáról is egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőivel és a város képviselőivel. Fotó: Katona Tibor / MTI

Hankó Balázs: Miniszterként is képviselem Gödöllő érdekeit

A tárcavezető elmondta, hogy februárig előrelépés várható a Szabadság téri átjáró ügyében, amely a város egyik legforgalmasabb pontja.

Látom minden nap a helyzetet, és abban egy olyan átalakítás kell, ami az autók gyorsabb áthaladását biztosítja. Van is már jó gondolat erre”

- tette hozzá.

Szóba került az uszoda előtti lámpás kereszteződés forgalomtechnikai átalakítása is, amelyet a minisztérium vizsgál, valamint az autópálya-lehajtók kérdése, ahol szintén megoldási javaslatokon dolgoznak az illetékes szervek.

A miniszter kiemelte, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésében a fiatalok véleményét is szeretné meghallgatni:

Le szeretnék ülni a jövő héten a fiatalokkal, hogy megnézzük, milyen olyan közlekedési lehetőség van, amely kora hajnalban Budapest és Gödöllő között megteremti a kapcsolatot.”

Emellett a Miskolcon, Egerben és Debrecenben tanuló gödöllői diákokkal is konzultációt kezdeményez, hogy az ő utazási igényeiket is figyelembe vehessék a jövőbeli fejlesztések során.

Hankó Balázs szerint a folyamatos párbeszéd és a gödöllőiek bevonása kulcsa annak, hogy a város élhetőbbé és könnyebben megközelíthetővé váljon. Mint fogalmazott:

Lesznek előrelépések ezekben a kérdésekben, hiszen hallgatok Gödöllő hangjára, a gödöllői érdekeket miniszterként is képviselem, ami erőt ad ezeknek a fejlesztéseknek.”

A miniszter hozzátette, hogy a mostani egyeztetések csak az első lépést jelentik, és a következő hónapokban konkrét döntések, majd látható eredmények is várhatók Gödöllő közlekedésének fejlesztésében.