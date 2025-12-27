Hankó Balázs: Abszurd, hogy az ADF szólítja fel lemondásra a HUN-REN vezetését

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki elsőként leszögezte, minden gazdasági erővel a családok mellett állnak, és a fiatalok karrierje érdekében céluk, hogy a világ élvonalában lévő egyetemeink, szakképzés legyen Magyarországon.
– Ezért vagyunk ott az életkezdésükben, otthonuk alapításánál, és számos más ponton, a jövőért folytatott versenyt pedig a tudományban, az innovációban elfoglalt helyünk révén kell, hogy megnyerjük, amihez a szilárd talapzatot a hagyományainkon és keresztény hitünkön alapuló kultúránk adja
– mondta.
Közölte, a Magyar Kutatási Hálózat a nemzetközi modellek és a kutatóhálózat vezetőinek javaslata alapján megújult. – Bár az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) nevű Tisza-sziget sokszor gáncsoskodott, és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egyes kutatói is ellenezték a folyamatot, az MTA 200 éves alapításának ünnepén, vagyis a tudomány évében, az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult így meg – mondta. Jeleze,
bár Magyarország lakosságszámát tekintve a világ 96. helyén áll, a tudományos tehetségek szempontjából tizedikek vagyunk, Nobel-díjasok esetében pedig lakosságarányosan tizenegyedikek.
Hankó Balázs beszélt arról is, hogy a HUN-REN éves finanszírozása 41 milliárd forintról 90 milliárd forintra nő. Idén 18 milliárd forintos bérfejlesztés történt, így az átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot, vagyis nem igaz, hogy 350 ezer forint körül keresnek a kutatók.
Az meg tényleg abszurd, hogy olyan személyek szólítanak fel Wolf-díjas kutatókat lemondásra, akiknek nincs tudományos teljesítményük. Márpedig pont ez történik, amikor az ADF szólítja fel lemondásra a HUN-REN vezetését
– mutatott rá.
Az interjúban a miniszter kitért arra is, hogy 13 milliárd forintról 40 milliárdra emelték a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program támogatását, a HU-rizont-programban pedig a magyar egyetemek 53 kutatást vezetnek a világ élvonalában lévő egyetemekkel közösen dolgozva 20 milliárd forintból. – Pontosabban a magyar kutatók vezetnek olyan kutatási együttműködéseket az egészségügy, a mesterséges intelligencia, az agrárium, az energia és számos más valós és fontos területen, amelyben a Yale, a Harvard, a University College London, az Oxford, Cambridge vagy éppen a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatói vesznek részt. A felsoroltak mind ott vannak a világ abszolút élvonalában – mondta.
Arra a kérdésre, hogy melyek voltak a legfontosabb történések a hazai felsőoktatás terén, Hankó Balázs azt mondta,
a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) szenátusának javaslatára történt átalakítás idén valósult meg, új pályára lépett a BME.
– Halkan jegyzem meg: itt is az egyetem javasolta a változást. Célunk, hogy ez a patinás intézmény Európa vezető műszaki egyeteme legyen. Sikeres a felvételi rendszere is: 107 ezren jelentkeztek a magyar egyetemekre, 77 ezer állami ösztöndíjas helyet hirdettünk meg és minden második fiatalt vidéki egyetemre vettek fel – sorolta.
Kiemelte, a Pannónia-program sikere önmagáért beszél, hiszen 11 355-en jutottak el a segítségével a világ vezető egyetemeire. Felsőoktatási stratégiai együttműködést kötöttünk az USA kormányával és figyelünk a külhoni egyetemeinkre, például a Sapientiát Románia 10 legjobb egyeteme között szeretnénk tudni, és egyetemi rangra emelkedett a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Fontos célkitűzés, hogy 2030-ra legyenek világ 100-as és Európa 100-as egyetemeink, de ennél még fontosabb, hogy mit látnak, éreznek és mit szeretnének az egyetemisták.
Ezért indultam egyetemjáró fórumokra Kérdezd a minisztert címmel. Eddig 12 fórum volt, összesen 24 óra szabad beszélgetés, ahol vagy 250 kérdés hangzott el. Igen, sokszor van egyet nem értés, de lehet jó beszélgetéseket, vitákat folytatni, amelyekből már több esetben döntések is születtek.
A miniszter kitért a családok életére is, mint fogalmazott, minden év a családok éve 2010 óta, de ezek közül 2025 mindenképpen kiemelkedett. – Nálunk olyan családi adóforradalom zajlik, amilyenre sehol másutt nincs példa – mondta, kitérve a családi adókedvez,ményekre, illetveaz szja-mentességre.
– Félmillió édesanya lesz adómentes, egymillió családot érint a dupla családi adókedvezmény, 2029-re pedig egymillió édesanya lesz élete végéig szja-mentes
– sorola.
A miniszter szerint a Tisza pártivá lett Bokros Lajos csomagjának a bűne, hogy 322 ezerrel kevesebb szülőképes korú édesanya van, az viszont a 2010-ben indított családpolitika dicsérete, hogy 200 ezerrel több gyerek született ahhoz képest, mint ha a korábbi termékenységi szinten maradtunk volna.