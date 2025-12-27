Hankó Balázs: Abszurd, hogy az ADF szólítja fel lemondásra a HUN-REN vezetését

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki elsőként leszögezte, minden gazdasági erővel a családok mellett állnak, és a fiatalok karrierje érdekében céluk, hogy a világ élvonalában lévő egyetemeink, szakképzés legyen Magyarországon.

– Ezért vagyunk ott az életkezdésükben, otthonuk alapításánál, és számos más ponton, a jövőért folytatott versenyt pedig a tudományban, az innovációban elfoglalt helyünk révén kell, hogy megnyerjük, amihez a szilárd talapzatot a hagyományainkon és keresztény hitünkön alapuló kultúránk adja

– mondta.

Fotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Közölte, a Magyar Kutatási Hálózat a nemzetközi modellek és a kutatóhálózat vezetőinek javaslata alapján megújult. – Bár az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) nevű Tisza-sziget sokszor gáncsoskodott, és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egyes kutatói is ellenezték a folyamatot, az MTA 200 éves alapításának ünnepén, vagyis a tudomány évében, az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult így meg – mondta. Jeleze,

bár Magyarország lakosságszámát tekintve a világ 96. helyén áll, a tudományos tehetségek szempontjából tizedikek vagyunk, Nobel-díjasok esetében pedig lakosságarányosan tizenegyedikek.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy a HUN-REN éves finanszírozása 41 milliárd forintról 90 milliárd forintra nő. Idén 18 milliárd forintos bérfejlesztés történt, így az átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot, vagyis nem igaz, hogy 350 ezer forint körül keresnek a kutatók.

Az meg tényleg abszurd, hogy olyan személyek szólítanak fel Wolf-díjas kutatókat lemondásra, akiknek nincs tudományos teljesítményük. Márpedig pont ez történik, amikor az ADF szólítja fel lemondásra a HUN-REN vezetését

– mutatott rá.

Az interjúban a miniszter kitért arra is, hogy 13 milliárd forintról 40 milliárdra emelték a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program támogatását, a HU-rizont-programban pedig a magyar egyetemek 53 kutatást vezetnek a világ élvonalában lévő egyetemekkel közösen dolgozva 20 milliárd forintból. – Pontosabban a magyar kutatók vezetnek olyan kutatási együttműködéseket az egészségügy, a mesterséges intelligencia, az agrárium, az energia és számos más valós és fontos területen, amelyben a Yale, a Harvard, a University College London, az Oxford, Cambridge vagy éppen a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatói vesznek részt. A felsoroltak mind ott vannak a világ abszolút élvonalában – mondta.