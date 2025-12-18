A Patrióták csúcstalálkozóján kiemelt téma volt, hogy az Európai Bizottság jogtalanul jár el a magyar egyetemistákkal és kutatókkal szemben. Nem hagyjuk! – írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Facebook bejegyzéséhez.

Hankó Balázs

Fotó: BARTOS Gyula / Gyula Bartos, photographer

A miniszter azzal kapcsolatban osztott meg információkat, hogy a Patrióták frakciója elutasítja, hogy az Erasmus + programot politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a Bizottság.

Teszik ezt azért, mert míg a magyar egyetemistáknak nem biztosítja az Európai Bizottság az alapvető oktatási jogokat, addig az Erasmust harmadik országok, afrikai országok egyetemistáira ki akarja terjeszteni – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Hankó Balázs: Jogtalan a magyar egyetemisták kizárása

Az Európai Bizottság három éve jogtalanul kizárta a magyar egyetemistákat az Erasmusból, a kutatókat pedig a Horizon programból, közölte a miniszter, hozzátéve:

ehhez semmi joga nem volt az Európai Bizottságnak, mivel a felsőoktatás nemzeti hatáskör,

ráadásul az egyetemek maguk kezdeményezték a változást, hiszen a szenátusi tagok 87%-a szavazott a változás mellett,

a magyar kormány szó szerint minden jogszabálymódosítást végrehajtott, amit a bizottság írásban közölt,

a jogtalan kizárást követően két hónapon belül 13 politikus 105 kuratóriumi tag közül lemondott,

az összeférhetetlenségre vonatkozó bizottsági javaslatokat az Országgyűlés törvénybe iktatta.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy más uniós országban, például Ausztriában még az is belefér, hogy az egyes egyetemi fenntartó testületekben minden második tag a kormány képviselője.

Az Európai Bizottság egy ügyet sem tud említeni, ami az autonómiát megsértette volna. Most pedig a rektorokkal kapcsolatban akarnak összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni. Az egyetemi autonómia nevében akarják kizárni a kuratóriumokból a rektorokat és az egyetem képviselőit.

Hat magyar egyetem perbe fogta az Európai Bizottságot, két és fél év után idén szeptemberben volt az első tárgyalás, az eredmény pedig még mindig várat magára

– mutatott rá Hankó, megjegyezve: