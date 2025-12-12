Jó hírt jelentett be az oktatási miniszter a szakképzésben részt vevők számára

Hankó Balázs hozzátette, ezzel 24 ezer oktató bére növekszik, erre a célra a magyar költségvetésből 32 milliárd forintot biztosítanak.

Hankó Balázs. Fotó: Bartos Gyula/MTI

A béremelés minden fenntartó esetében biztosított”

– jelentette ki a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, a januári emelés révén elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Átlagosan ez 890 ezer forintot jelent, a legkiválóbbak több mint 1 millió forintot fognak havonta hazavinni.

A miniszter felidézte, 2020 óta ez az ötödik béremelés, 30 százalékkal kezdődött, majd folytatódott 15 százalékkal, 32 százalékkal, 21 százalékkal, most pedig újabb 10 százalékos béremelés lesz, vagyis 2010 óta két és félszeresre emelkednek a bérek.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy a fiataloknak a magyar szakképzés sikert, a magyar szakma hivatást és elkötelezettséget ad.

Kitért arra, hogy a megújult magyar szakképzés Európa és világ élvonalában van, amit az eredmények is mutatnak. Példaként említette, hogy a fiatal szakemberek őszi Európa-bajnokságán a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés, a rendszerüzemeltetés és az Ipar 4.0 szakmákban 4 aranyérmet szereztek a magyar fiatalok, a két ezüstérem közül az egyik az ipari robotika, az öt bronzéremből pedig az egyik a mechatronika szakmákban volt. Azaz az ország szakképzése a legmodernebb szakmákban, hivatásokban Európa élén áll.

Az, hogy a világban is ott helyünk, mutatja, hogy az OECD munkaerőpiaci megfelelőségi elemzése alapján Magyarország bronzérmes”

– fogalmazott a miniszter.