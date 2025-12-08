Hankó Balázs szerint a török-magyar kapcsolatok új szintre léptek, miután hétfőn Isztambulban több területen is egyeztetett a török partnerekkel. A kultúráért és innovációért felelős miniszter az MTI-nek azt mondta, a közös innovációs pályázat eredménye mutatja meg legjobban, mennyire sikeres az együttműködés.

Hankó Balázs új lendületet adott a török-magyar együttműködésnek Forrás: Facebook

Az eredetileg 1-1 millió eurós keretre tervezett programot végül megduplázták, mert a beérkezett pályázatok színvonala magas volt. A 44 pályázatból 11 nyert támogatást. Mindegyik úgynevezett 2+2 konstrukcióban készült, vagyis egy magyar kutatóműhely és egy vállalat, valamint egy török kutatócsoport és egy cég dolgozik majd együtt. A projektek között mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatások, elektromobilitási fejlesztések és új energiaforrásokat vizsgáló innovációk is szerepelnek.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a magyar-török innovációs évad 35 programot foglalt magában, és a két ország szabadalmi hivatalai is együttműködési megállapodást kötöttek. Hankó Balázs szerint a kulturális örökségre épülő innovációk is lendületet kaptak, a török fél pedig több területen mutat komoly érdeklődést.

A kulturális kapcsolatok is kiemelt hangsúlyt kaptak. A 2024-es évadban a tervezett mennyiségnél jóval több, összesen 170 program valósult meg. A miniszter felidézte, hogy a magyar történelem számos szála kötődik Törökországhoz, és úgy fogalmazott, „itt a magyarokat nagyon szeretik”. A 2026-os Rákóczi 350. jubileum, valamint a Mohács 500 emlékév kapcsán a felek több projektről egyeztettek, köztük a rodostói emlékházról és annak felújításáról. A Magyar Nemzeti Múzeum nagykiállításán Nagy Szulejmán kardját is kiállítanák.

A tárgyalások családpolitikai témákat is érintettek. Hankó Balázs elmondta, hogy hosszú ideje baráti viszonyt ápol Mahinur Özdemir Göktas családügyi miniszterrel. 2025 Törökországban a családok éve lesz, és a török fél több ponton is a magyar kormány családpolitikáját tekinti mintának. Megállapodtak abban, hogy Magyarország részt vesz a török tízéves családpolitikai terv kidolgozásában, és a török fél jelezte: csatlakoznának a Magyarország és az Egyesült Államok által vezetett Genfi Konszenzus Nyilatkozathoz.