Hankó Balázs: A magyar családpolitikai rendszer egyedülálló

Hankó Balázs Belgrádban, egy nemzetközi konferencián mutatta be a magyar családpolitikai intézkedéseket, amelyeket a résztvevők a legjobb gyakorlatok között emeltek ki. A miniszter hangsúlyozta: „modern keresztény kormányként” a hagyományos családmodell mellett állnak ki, összekapcsolva a családot, a házasságot, a gyermekvállalást és a munkát.

Hankó Balázs Belgrádban egy nemzetközi konferencián mutatta be a magyar családpolitikai támogatásokat (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Rekordösszeg családtámogatásra

A miniszter kiemelte:

Európa legnagyobb adócsökkentési programja valósul meg Magyarországon, jövőre a GDP 5 százalékát, 4802 milliárd forintot fordítanak családtámogatásokra, ami ötszöröse a 2010-es összegnek.

Október 1-jétől 250 ezer háromgyermekes édesanya válik élete végéig szja-mentessé, januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is megkapják ezt a kedvezményt. Január elsejétől félmillió, 2029-re pedig már egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami havi átlagban 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintos könnyítést jelent. Hankó Balázs szerint ez világos üzenet: a kormány a munkából élő családokat erősíti.

Magyarország Európa legcsaládbarátabb országa: a magyarok 98%-a számára a család a legfontosabb”

– hangsúlyozta a miniszter.