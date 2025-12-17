Hankó Balázs: A magyar családpolitikai rendszer egyedülálló

Hankó Balázs Belgrádban, egy nemzetközi konferencián mutatta be a magyar családpolitikai intézkedéseket, amelyeket a résztvevők a legjobb gyakorlatok között emeltek ki. A miniszter hangsúlyozta: „modern keresztény kormányként” a hagyományos családmodell mellett állnak ki, összekapcsolva a családot, a házasságot, a gyermekvállalást és a munkát.
Rekordösszeg családtámogatásra
A miniszter kiemelte:
Európa legnagyobb adócsökkentési programja valósul meg Magyarországon, jövőre a GDP 5 százalékát, 4802 milliárd forintot fordítanak családtámogatásokra, ami ötszöröse a 2010-es összegnek.
Október 1-jétől 250 ezer háromgyermekes édesanya válik élete végéig szja-mentessé, januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is megkapják ezt a kedvezményt. Január elsejétől félmillió, 2029-re pedig már egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami havi átlagban 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintos könnyítést jelent. Hankó Balázs szerint ez világos üzenet: a kormány a munkából élő családokat erősíti.
Magyarország Európa legcsaládbarátabb országa: a magyarok 98%-a számára a család a legfontosabb”
– hangsúlyozta a miniszter.
Brüsszeli támadások, magyar válaszok
Hankó Balázs kitért arra is, hogy Brüsszelben „fintor van az arcokon”, de a kormány nem enged a nyomásnak. Felidézte: az Európai Bizottság jogtalanul zárta ki a magyar felsőoktatást az Erasmus programból, politikai bosszúból, előzetes hatásvizsgálat nélkül. Hangsúlyozta, a vita nem a magyar kormánnyal, hanem az egyetemek autonóm testületeivel zajlik, több intézmény perben áll az Európai Bizottsággal. A Pannónia Program viszont sikeresebbnek bizonyult, mint az Erasmus, hiszen eddig több mint 11 ezer magyar egyetemista juthatott el a világ vezető felsőoktatási intézményeibe.