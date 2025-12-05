Hankó Balázs: A cél, hogy a világ száz legjobbjai közé kerüljenek magyar egyetemek

A PTE a világ 30 ezer egyeteméből az első 750 között szerepel, vagyis már most a felső 2,5 százalék tagja – jelentette be az örömhírt Hankó Balázs a Pécsi Tudományegyetemen tartott fóruma után.
Azért indult el a modellváltás, hogy nagyobb autonómiát és versenyképesebb tudást biztosítson”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a folyamat maguknak az intézményeknek volt a kérése. A hallgatói rendezvénysorozat – amely Pécsről indult – mára országos fórummá nőtte ki magát, és a miniszter szerint ez bizonyítja, hogy a magyar egyetemeken valódi párbeszéd zajlik.
Hallgatói párbeszéd, autonómia és fejlesztések
A pécsi állomáson szó esett ösztöndíjemelésről, a kollégiumi férőhelyek bővítéséről és a női hallgatók biztonságát erősítő új programokról is. Hankó Balázs szerint Pécs különösen erős kulturális közeg, amit az is mutatott, hogy soha ennyi művészeti és kulturális témájú kérdést nem kapott egyetemi fórumon. A PTE EHÖK elnöke, Horváth Dominik konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyen a felsőoktatás alappilléreiről és a mindennapi működés kihívásairól is érdemi egyeztetés zajlott.