Hankó Balázs: A cél, hogy a világ száz legjobbjai közé kerüljenek magyar egyetemek

A PTE a világ 30 ezer egyeteméből az első 750 között szerepel, vagyis már most a felső 2,5 százalék tagja – jelentette be az örömhírt Hankó Balázs a Pécsi Tudományegyetemen tartott fóruma után.

Hankó Balázs ambíciózus célt jelölt ki a magyar egyetemek számára (Forrás: pte.hu)

Azért indult el a modellváltás, hogy nagyobb autonómiát és versenyképesebb tudást biztosítson”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a folyamat maguknak az intézményeknek volt a kérése. A hallgatói rendezvénysorozat – amely Pécsről indult – mára országos fórummá nőtte ki magát, és a miniszter szerint ez bizonyítja, hogy a magyar egyetemeken valódi párbeszéd zajlik.