Kocsis Máté Kecskeméten adott egy villáminterjút, amiben arra kérdeztek rá, mi a véleménye arról, hogy már a balos közvélemény-kutatások szerint is csökken a Tisza népszerűsége, és Magyar Péter mélyrepülésben van.

Kocsis Máté: Magyar Péter folyamatos mélyrepülésben van. Fotó: Facebook

Szerintem ő mélyrepülésben volt mindig”

– válaszolt a frakcióvezető, kizárva azt a felvetést, hogy ezeket a közvélemény-kutatókat is a „Tóni fizeti”.

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy tavasszal még ugyanezek a kutatók 18 százalékos Tisza pártos előnyt mértek. Szerinte ebből arcvesztés nélkül nem lehet kijönni, de az tisztán látszik, hogy elkezdtek kihátrálni ebből az egészből.

Kocsis Máté azt is megjegyezte, hogy nyilván ezek a balos intézetek is látják a valóságot, de muszáj hazudniuk annak érdekében, hogy Magyar Péter szavazóiban tartsák a lelkesedést. Természetesen ez idővel egyre rosszabb lesz.

Érdemes visszaidézni azt is, hogy

Négy évvel ezelőtt is azt mondták, hogy fej-fej mellett állunk, meg hogy vezet Márki-Zay Péter Orbán Viktor előtt, aztán nyertünk 20 százalékkal. Tehát nagyjából érdemes abból kiindulni, amit már láttunk, meg amit tapasztaltunk”

– zárta gondolatait Kocsis Máté.