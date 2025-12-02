Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt elnökének sem víziója, sem pedig jövőképe nincs, pusztán bosszút akar állni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zebra Digitális Polgári KörTisza PártKocsis MátéMagyar Péter

– Bosszút akar állni. Magyar Péter nem a hazájáért csinálja ezt, hanem saját magáért. Magyar Péter – és ne haragudjanak meg – magasról leszarja Magyarországot – mondta el a Zebra Digitális Polgári Kör gyűlésén Kocsis Máté. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté lerántotta a leplet a Tisza-csomagról Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Bosszú vezérli

Neki teljesen mindegy, hogy mi van Magyarországon. Neki nincs víziója, neki nincs arra vonatkozó jövőképe, hogy mi lesz az energiaellátása 2035 után. Neki ez nincs meg. Ő bosszút akar állni

– jelentette ki a frakcióvezető. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!