A Tisza Párt elnökének sem víziója, sem pedig jövőképe nincs, pusztán bosszút akar állni.
– Bosszút akar állni. Magyar Péter nem a hazájáért csinálja ezt, hanem saját magáért. Magyar Péter – és ne haragudjanak meg – magasról leszarja Magyarországot – mondta el a Zebra Digitális Polgári Kör gyűlésén Kocsis Máté.
Bosszú vezérli
Neki teljesen mindegy, hogy mi van Magyarországon. Neki nincs víziója, neki nincs arra vonatkozó jövőképe, hogy mi lesz az energiaellátása 2035 után. Neki ez nincs meg. Ő bosszút akar állni
– jelentette ki a frakcióvezető.
