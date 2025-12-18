Most akkor ki hazudik? Magyar Péter megint felsült, de ez őt zavarja a legkevésbé

Magyar Péter azt állítja, a Fidesz összevissza hazudozik a nyugat-európai háborús hergeléssel kapcsolatban, ezzel a kormány ellen akarja fordítani a magyar közvéleményt. A Tisza Párt elnöke szerint hazugság minden, amit a magyar miniszterelnök állít, szerinte Orbán Viktor célja az, hogy háborús félelemben tartsa az ország lakosságát.

Magyar Péter szerint minden hazugság, amit a Fidesz mond - miközben ő lódított ordasat (Fotó: Csudai Sándor)

Ha már hazugság: ki hazudik valójában?

Magyar Péter egy podcast adásban kijelentette:

Ez egy ordas hazugság, amit a Fidesz felépít, ki is derült rögtön, mert (...) itt volt a NATO főtitkára és rögtön kiderült az, hogy amit eddig hazudtak több hónapon keresztül, hogy a NATO majd belekényszeríti Magyarországot (...) a háborúba, abból egy szó sem igaz.

Magyar Péter állításainak azonban ellentmondanak Mark Rutte NATO-főtitkár gondolatai, amelyeket a múlt heti, berlini látogatása során osztott meg a nyilvánossággal:

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni

– emelte ki Mark Rutte. Az észak-atlanti szervezet főtitkára hozzátéette hogy

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja.

A főtitkár szerint sokan nem érzik Európában Oroszország által okozott fenyegetettséget. Ezeknek az országoknak gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

