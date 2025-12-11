Hidvéghi Balázs megdöbbentő részletek árult el a Tisza 100 napos programjáról – videó

Jönnek még az utolsó posta küldemények, de jövő héten már lesznek részeredmények a nemzeti konzultációról – jelezte Hidvéghi Balázs, aki egyben emlékeztetett, a cél, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. Megjegyezte, büszkék arra, hogy nem csak négyévente mondhatnak véleményt a magyarok.

Hidvéghi Balázs az Igazság órájának vendége (Forrás: YouTube képernyőfotó)

– A tét az óriási, néhány hónap múlva döntenie kell a magyaroknak, merre menjünk tovább, miután a brüsszeli politika hosszú évekre, egy megnyerhetetlen háborút akar finanszírozni – húzta alá.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett, a Tisza Párt elárulta magát, hogy adóemelésre készülnek, egy brutális megszorítócsomagot készítenek elő. A politikus megjegyezte, Tisza Párt 100 napos programja sem újdonság, visszajönnek a baloldalról azok a figurák, akik korábban már leszerepeltek.

Hidvéghi Balázs: Magyar Péter szó nélkül hajtaná végre Brüsszel terveit

A műsorban feldézték Magyar Péter szakértőjének, Lengyel Lászlónak véleményét, aki szerint nincs lehetőség rá és őrültség a 14. havi nyugdíj bevezetése, és Tisza öt perc el kellene törölni. Ezzel szemben az Országgyűlés tegnap megszavazta a 14. havi nyugdíjat.

– Brüsszel tudja, ezekre az emberekre számíthat, Magyar Péter egy fogott ember, aki szó nélkül végrehajtaná a brüsszeli terveket és elvenné a nyugdíjasoktól a pluszjuttatásokat, valamint finanszírozná az ukránokat, emellett pedig jönne a migrációs csomag végrehajtása, ami Nyugat-Európában már elképesztő károkat okoz, okozott – sorolta a politikus.

Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy Brüsszel folyamatosan azért dolgozik, hogy pénzt szerezzenek, ahelyett, hogy bevallanák, egy bődületes kudarc volt az elmúlt néhány év háborús politikájuk. Most pedig meg akarják kerülni, kihagyni az ellenállókat, miközben súlyos következményei lehetnek gazdaságilag is – jelezte, kiemelve, hogy hisz abban, hogy egyszer elfoglaljuk Brüsszelt és normális vezetők ülnek majd az EU-ban.

Száz nap alatt valósítaná meg a Tisza a Brüsszelből követelt terveket

A Tisza Párt balatonfüredi frakcióüléséről az államtitkár elmondta, még senkit sem választottak meg, már frakcióülést tartanak, ahol „Magyarország megmentéséről 100 napos megmentési tervet” hirdettek.

Megjegyezték, száz nap alatt meg lehet valósítani a Brüsszelből követelt terveket, ráadásul még adott is hozzá a hatszáz oldalas tanulmány is, amelyben már minden megszorítás ki van dolgozva.

– Ki kell állni a határvédelem mellett, sok nyugat-európai helyen reménytelen a helyzet, de mi tartjuk magunkat, és nem engedünk ebből, em szabad gyenge emberekre bízni az országot, akik egy vállveregetésért eladják az országot – húzta alá, miután Magyar Péter arról beszélt egy videóban a határkerítésnél arról beszélt, egy közösség vagyunk.