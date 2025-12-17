Hidvéghi Balázs: Megvan az emberek felhatalmazása Orbán Viktor számára

Hírlevél
43 perce
A magyar emberek véleménye kötelező érvényű a Magyar Kormányra nézve – közölte Hidvégi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
hidvégi balázsbrüsszeli nyomásmagyarországorbán viktormagyar kormány

Hidvéghi Balázs arról számolt be közösségi oldalán, hogy a nemzeti konzultáció eredménye egyértelmű.

Hidvégi Balázs a nemzeti konzultációs ívekkel.
Hidvégi Balázs a nemzeti konzultációs ívekkel. Fotó: Facebook/Hidvégi Balázs

Az államtitkár korábban már köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban, most az eredményeket is közölte.

1,6 millió válasz Brüsszelnek: tarolt a nemzeti konzultáció

Több mint 1,6 millió, pontosan 1.604.174 visszaküldött válasz”

 – értékelt Hidvéghi Balázs.

A válaszadók elsöprő többsége nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket, nem akarja, hogy a családoknak járó kedvezményeket elvegyék, és nem akarja, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt feladjuk az olcsó orosz energiát, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés.

A holnapi uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit”

 – zárta gondolatait az államtitkár, mely szavakat a miniszterelnök videós üzenetében megerősített.

Orbán Viktor: 1,6 millió magyar ember akaratával érkeztem Brüsszelbe – videó

 

