Hidvéghi Balázs: Megvan az emberek felhatalmazása Orbán Viktor számára

Hidvéghi Balázs arról számolt be közösségi oldalán, hogy a nemzeti konzultáció eredménye egyértelmű.
Az államtitkár korábban már köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban, most az eredményeket is közölte.
Több mint 1,6 millió, pontosan 1.604.174 visszaküldött válasz”
– értékelt Hidvéghi Balázs.
A válaszadók elsöprő többsége nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket, nem akarja, hogy a családoknak járó kedvezményeket elvegyék, és nem akarja, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt feladjuk az olcsó orosz energiát, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés.
A holnapi uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit”
– zárta gondolatait az államtitkár, mely szavakat a miniszterelnök videós üzenetében megerősített.