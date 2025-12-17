Hidvéghi Balázs: Megvan az emberek felhatalmazása Orbán Viktor számára

Több mint 1,6 millió, pontosan 1.604.174 visszaküldött válasz”

– értékelt Hidvéghi Balázs.

A válaszadók elsöprő többsége nem akar a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket, nem akarja, hogy a családoknak járó kedvezményeket elvegyék, és nem akarja, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt feladjuk az olcsó orosz energiát, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés.

A holnapi uniós csúcson Orbán Viktor már ezzel az erős felhatalmazással fogja védeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit”

– zárta gondolatait az államtitkár, mely szavakat a miniszterelnök videós üzenetében megerősített.