Holland médiaszereplő követendő példaként említette Magyarországot

Egyre hangosabban hallatszanak Nyugat-Európából is azok a kritikák, amelyek a kontrollálatlan migráció veszélyeire figyelmeztetnek – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs legújabb Facebook-videójában. A felvételen a holland médiaszereplő, Raisa Bloomestijn fogalmaz meg kemény állításokat: szerinte Magyarország azon kevés helyek egyike, ahol az emberek még „a régi Európában” érezhetik magukat.
A miniszterelök politikai igazgatója által posztolt fevételen Raisa Bloomestijn fejti ki a nézeteit. A médiaszemélyiség azt mondja, Magyarországon, ahova nem engedtek be migránsokat, az emberek a régi Európában érezhetik magukat. Hozzátette: ez megteremti az összehasonlítás lehetőségét a régi és az új Európa között, a globalisták pedig azt akarják, hogy mindez eltűnjön. Válljon Budapest is olyanná, mint például Párizs. Úgy vélekedett, szerinte Európa külső határait meg kell védeni.
