Holland médiaszereplő követendő példaként említette Magyarországot

Egyre többen szólalnak fel Nyugat-Európában is a kontrollálatlan migrációval szemben. Már a holland médiaszereplőnek is elege lett – számolt be róla Facebook-videója felett Orbán Balázs.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A miniszterelök politikai igazgatója által posztolt fevételen Raisa Bloomestijn fejti ki a nézeteit. A médiaszemélyiség azt mondja, Magyarországon, ahova nem engedtek be migránsokat, az emberek a régi Európában érezhetik magukat. Hozzátette: ez megteremti az összehasonlítás lehetőségét a régi és az új Európa között, a globalisták pedig azt akarják, hogy mindez eltűnjön. Válljon Budapest is olyanná, mint például Párizs. Úgy vélekedett, szerinte Európa külső határait meg kell védeni.