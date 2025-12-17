Kiderült, miért tartja kockázatosnak az uniós védelmi terveket Magyarország

Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita – jelentette ki Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Strasbourgban zajló, Európa védelméről szóló plenáris vitán. A politikus álláspontja szerint Magyarország egyetért az önálló védelmi képességek megerősítésével, hiszen ez világos nemzeti érdek.

Hölvényi György: Egyes európai vezetők háttérbe szorítják a józan ész és a felelős mérlegelés szempontjait (Forrás: Facebook)

Hölvényi György rámutatott: a most tárgyalt európai védelmi készültségről szóló jelentés a tagállamoknak szánt forrásokat nem az önálló európai védelmi képességek fejlesztésére, hanem az ukrán hadigépezet finanszírozására irányítaná át. – Ez a dokumentum arra kötelezné az uniós országokat, hogy saját védelmi költségvetésük terhére támogassák Ukrajnát, mindenféle garanciák és biztosítékok nélkül – mutatott rá.

Hölvényi György: Példátlan és veszélyes precedens az orosz vagyoneszközök felhasználása

A képviselő szerint mindezt tovább súlyosbítja az a politikai légkör, amelyben egyes európai vezetők egyre drámaibb háborús narratívát építenek, teljesen háttérbe szorítva a józan ész és a felelős mérlegelés szempontjait. – Az európai polgárok milliói pedig döbbenten figyelik, milyen irányba akarják vinni a kontinenst – tette hozzá.

Hölvényi György különösen veszélyesnek nevezte azt a javaslatot, amely a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználását is lehetővé tenné Ukrajna folyamatos finanszírozása céljából.

A képviselő szerint ez olyan precedenst teremtene, amely példátlan az európai jogtörténelemben, és súlyosan megrendítheti az Európai Unió pénzügyi és jogbiztonsági rendszerét.

„A háborúpárti elitnek sikerült a hatékonyabb védelempolitika iránti törekvéseket háborús készülődéssé változtatnia” – fogalmazott Hölvényi György. „Európának nem eszkalációra, hanem békére van szüksége!” – zárta felszólalását.