Dupla K.O.! Hont András egyetlen beszólással végezte ki Magyar Pétert és Szily Nórát

„Én nem értem ezt a hányingerezős felháborodást” – írta Hont András, aki szerint önmagában az, hogy Magyar Péter végre egy pszichológussal, Szily Nórával ül le beszélgetni, nem kellene botrányt keltsen.

Hont András alaposan odaszúrt Szily Nórának és az exfeleségét bántalmazó Magyar Péternek (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A következő lépés, hogy egy felkészült pszichológussal ül le”

– tette hozzá Hont, rávilágítva arra, hogy egy jó szakember felismeri, mikor egy tankönyvi nárcisztikussal van dolga.