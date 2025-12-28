Hírlevél
Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

Hont András

Dupla K.O.! Hont András egyetlen beszólással végezte ki Magyar Pétert és Szily Nórát

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szarkasztikus megjegyzéssel reagált a karácsonyi interjú körül kialakult botrányra Hont András. A publicista szerint Magyar Péter legközelebb egy felkészült pszichológussal is leülhetne beszélgetni.
Hont AndrásSzily NórapszichológusVarga JuditMagyar Péter

„Én nem értem ezt a hányingerezős felháborodást” – írta Hont András, aki szerint önmagában az, hogy Magyar Péter végre egy pszichológussal, Szily Nórával ül le beszélgetni, nem kellene botrányt keltsen.

Hont András
Hont András alaposan odaszúrt Szily Nórának és az exfeleségét bántalmazó Magyar Péternek (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A következő lépés, hogy egy felkészült pszichológussal ül le” 

– tette hozzá Hont, rávilágítva arra, hogy egy jó szakember felismeri, mikor egy tankönyvi nárcisztikussal van dolga.

Ha Magyar Péternek szabad, minden bántalmazót felmentetek – Szentkirályi üzent az áldozathibáztatóknak

Karácsonyi interjúból politikai vita

A bejegyzés hátterében az áll, hogy Magyar Péter ünnepi interjút adott Szily Nórának, amelyben a Tisza Párt vezetője úgy fogalmazott: Az én életemet a nők határozzák meg”, majd felsorolta azokat a nőket, akikre hálával gondol.

A megszólalásra volt felesége, Varga Judit mindössze egyetlen szóval reagált: 

Hányinger”.

Hont András azonban bejegyzésében arra utalt: a reakciók hevessége legalább annyira árulkodó, mint maga az interjú.

