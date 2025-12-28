Dupla K.O.! Hont András egyetlen beszólással végezte ki Magyar Pétert és Szily Nórát

„Én nem értem ezt a hányingerezős felháborodást” – írta Hont András, aki szerint önmagában az, hogy Magyar Péter végre egy pszichológussal, Szily Nórával ül le beszélgetni, nem kellene botrányt keltsen.
A következő lépés, hogy egy felkészült pszichológussal ül le”
– tette hozzá Hont, rávilágítva arra, hogy egy jó szakember felismeri, mikor egy tankönyvi nárcisztikussal van dolga.
Karácsonyi interjúból politikai vita
A bejegyzés hátterében az áll, hogy Magyar Péter ünnepi interjút adott Szily Nórának, amelyben a Tisza Párt vezetője úgy fogalmazott: Az én életemet a nők határozzák meg”, majd felsorolta azokat a nőket, akikre hálával gondol.
A megszólalásra volt felesége, Varga Judit mindössze egyetlen szóval reagált:
Hányinger”.
Hont András azonban bejegyzésében arra utalt: a reakciók hevessége legalább annyira árulkodó, mint maga az interjú.