A Honvédelmi miniszter közlése szerint a Magyar Honvédség immár negyedik alkalommal vette át a balti légtér védelmét, és a magyar katonák ismét bizonyították felkészültségüket. A kontingens közel 80 fős állománnyal és Gripen vadászgépekkel négy hónapon át őrizte Észtország, Lettország és Litvánia légterét.

Honvédelmi miniszter: Küldetés teljesítve a balti légtérben

A magyar Gripenek 22 éles riasztást hajtottak végre, amikor azonosítatlan repülőeszközök közelítették meg a NATO légterét. Emellett 87 gyakorló riasztást is teljesítettek, ami jelentős terhelést és folyamatos készenlétet jelentett. A pilóták és a műszaki személyzet több mint 400 órát töltött a levegőben, ami kiemelkedő hozzájárulás a balti államok biztonságához.

Magyarország ismét bizonyította megbízhatóságát a NATO-ban

A Honvédelmi miniszter szerint a misszió egyértelmű üzenete, hogy Magyarország megbízható és elkötelezett tagja a NATO kollektív védelmi rendszerének. A magyar légierő az elmúlt években már hét NATO-tagállam légterét biztosította:

a balti országokon kívül Horvátország, Szlovákia és Szlovénia fölött is teljesítettek szolgálatot.

A balti légtérvédelmi feladatok végrehajtása rámutat a Gripen-flotta gyors reagálóképességére és a magyar katonák professzionális munkájára. A Honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kontingens minden feladatot hibátlanul teljesített, és a küldetés „példaszerű összhangban” zajlott a szövetséges országokkal.

A magyar légierő helytállása nemzetközi elismerést hozott

A NATO-országok visszajelzései szerint a magyar katonák fegyelmezetten, magas szakmai színvonalon vettek részt a misszióban. A balti légirendészet az egyik legfontosabb és legérzékenyebb szövetségi feladat, mivel az orosz légtér közelsége miatt gyakori azonosítási szükséghelyzetekkel jár.

A Honvédelmi miniszter értékelése alapján a magyar szerepvállalás egyszerre növeli a régió biztonságát és erősíti Magyarország nemzetközi pozícióját. A tárca szerint a tapasztalatok a honvédség hazai légvédelmi fejlesztéseihez is hozzájárulnak.