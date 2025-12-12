Reagált a magyar honvédelmi miniszter a NATO-főtitkár háborús riogatására

„Olvasom a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszédét, aki egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el. Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is a nagy, készülő európai háborúról beszél. Erre készíti fel a közvéleményt” – reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteki Facebook-videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a biztonságunk a tét (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A miniszter a néhány héttel ezelőtti francia vezérkarfőnöki beszédet felelevenítve felhívta a figyelmet arra, hogy a francia katonai vezetők az ott élő családokat máris a gyermekeik elvesztésével riogatják.

Szalay-Bobrovniczky: Magyarország nem fog belesodródni a háborúba

A miniszter hangsúlyozta: