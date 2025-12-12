Reagált a magyar honvédelmi miniszter a NATO-főtitkár háborús riogatására

„Olvasom a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszédét, aki egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el. Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is a nagy, készülő európai háborúról beszél. Erre készíti fel a közvéleményt” – reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteki Facebook-videójában.
A miniszter a néhány héttel ezelőtti francia vezérkarfőnöki beszédet felelevenítve felhívta a figyelmet arra, hogy a francia katonai vezetők az ott élő családokat máris a gyermekeik elvesztésével riogatják.
Szalay-Bobrovniczky: Magyarország nem fog belesodródni a háborúba
A miniszter hangsúlyozta:
Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.”
Ezzel kapcsolatban lapunk megírta, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben azt hangoztatta: a NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni."
Mi vagyunk Oroszország következő célpontja"
– jelentette ki a NATO vezetője.
Szerinte a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik" Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak „egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg".
Szalay-Bobrovniczky arra is rámutatott, hogy ez nem légből kapott veszély, hiszen, ha az európai uniós „nagyságok” és a NATO-s „háborús héják” is erről beszélnek folyamatosan, akkor azt nem lehet ignorálni,
a biztonságunk a tét.