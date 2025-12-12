Reagált a magyar honvédelmi miniszter a NATO-főtitkár háborús riogatására

Hírlevél
Amikor az európai uniós „nagyságok” és a NATO-s „háborús héják” folyamatosan az európai háború veszélyéről beszélnek, azt nem lehet ignorálni. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter válaszul kifejtette, Magyarország miért nem fog belesodródni a háborúba.
„Olvasom a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszédét, aki egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el. Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is a nagy, készülő európai háborúról beszél. Erre készíti fel a közvéleményt” – reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteki Facebook-videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Purger Tamás)
A miniszter a néhány héttel ezelőtti francia vezérkarfőnöki beszédet felelevenítve felhívta a figyelmet arra, hogy a francia katonai vezetők az ott élő családokat máris a gyermekeik elvesztésével riogatják.

Szalay-Bobrovniczky: Magyarország nem fog belesodródni a háborúba

A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.”

Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek – videó

Ezzel kapcsolatban lapunk megírta, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben azt hangoztatta: a NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni."

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja"

– jelentette ki a NATO vezetője.

Szerinte a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik" Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak „egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg".

Sem a fiainkat, sem a jövőnket nem adjuk mások háborújába!

Szalay-Bobrovniczky arra is rámutatott, hogy ez nem légből kapott veszély, hiszen, ha az európai uniós „nagyságok” és a NATO-s „háborús héják” is erről beszélnek folyamatosan, akkor azt nem lehet ignorálni,

a biztonságunk a tét.

