Honvédelmi miniszter: Új korszakba lépett a Magyar Honvédség

A katonák szolgálatának köszönhetően Magyarország biztonságosabb hely lett. Az elvárásaink magasak, ezzel pedig arányban állnak az illetmények, az elismerések és az egyéb juttatások – mondta a honvédelmi miniszter a Bálna Honvédelmi Központban tartott évzáró állománygyűlésen.

Honvédelmi miniszter: Új korszakban a Magyar Honvédség

A miniszter szerint a 2015-ben indult haderőfejlesztés mára kézzelfoghatóvá vált:

megérkeztek az új eszközök, felálltak a működő rendszerek, és új szolgálati kultúra alakult ki. A cél, hogy minden beérkezett technikához hosszú távú karbantartási megállapodások kapcsolódjanak.

Az ukrajnai háború beárnyékolta a ciklust, de a miniszter szerint Magyarország továbbra is a béke pártján áll. Úgy látja, Európa gyengült, és a háború a következő időszakban is velünk marad, ezért az európai haderőfejlesztés csak akkor lehet hasznos, ha nem válik „álruhába öltöztetett ukrajnai segélycsomaggá”.

A Magyar Honvédség idén három földrészen, 12 országban, 15 misszióban vett részt közel 1500 katonával. A honvédelmi miniszter szerint a toborzás sikeres volt, a költségvetéssel feltöltött állomány 90 százalékos, és másfél év alatt 7500 új tartalékos csatlakozott.

A miniszter kiemelte:

a katonák ebben a ciklusban átlagosan 35 százalékos illetményemelést kaptak, december közepéig 120 ezer forint érkezik a SZÉP-kártyájukra, és több mint 17 ezren részesültek év végi teljesítményelismerésben.

Jövőre 22 ezer hivatásos és szerződéses katona kapja meg a fegyverpénzt, átlagosan több mint 5,5 millió forint értékben.

A külszolgálati ellátmány 10 százalékkal emelkedik, nő a munkába járás költségtérítése, és bővülnek a lakhatási támogatások is. A miniszter szerint ezek a lépések versenyképes életpályát kínálnak a katonáknak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megerősítette: a hadsereg nem politizál, és azt kérte, mindenki tartsa távol a politikát a honvédségtől. Szerinte a következő választás tétje, hogy Magyarország képes lesz-e befolyásolni az európai biztonsági folyamatokat egy békepárti, erős kormányzaton keresztül.