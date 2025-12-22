Döntött a kormány, újabb tudományos kutatások kapnak támogatást

A kormány által meghirdetett HU-Rizont program idei pályázatán 23 kutatási program összesen 8 milliárd forintot nyert el, a nyertes projektekben 14 magyar egyetem vesz részt – erről beszélt a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfő reggel a köztelevízió műsorában. Hankó Balázs elmondta: a magyar intézmények a programban idén is olyan világszínvonalú intézményekkel működnek együtt, mint a Harvard, a Yale, a Johns Hopkins az Oxfordi Egyetem, a szingapúri egyetem és a University College London.

Hankó Balázs közölte, nyolcmilliárd forint támogatást nyert el összesen 23 kutatási program a HU-Rizont idei pályázatán (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)

– A Semmelweis Egyetem például a demencia vonatkozásában végez kutatásokat a londoni egyetemmel és a szingapúri egyetemmel közösen, illetve a Harvarddal mesterséges intelligencia kutatásokat végez az orvostudomány területén. A veszprémi Pannon Egyetem a Yale-lel az agráriumban keletkező hulladék felhasználásával kapcsolatosan kutat, a Szegedi Tudományegyetem közös mRNS-kutatásokat folytat a Pennsylvaniai Egyetemmel, ahol Karikó Katalin is kutat – sorolta a miniszter, majd kitért a Kárpát-medencei intézményekkel közösen megvalósuló kutatásokra is.

A kormány nem támogat genderkutatásokat

Azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati eredményeket várnak a HU-Rizont programtól, Hankó Balázs kifejtette: egyrészt Magyarország előrelép a rangsorokon, másrészt a kutatók egyre jobb együttműködéseket kötnek, harmadrészt a fiatalok nemzetközi kutatási környezetbe kerülnek.

Ez mind a magyar innovációkat erősíti. Mi nem genderkutatásokat finanszírozunk, mint a Horizont, hanem egészséges élettel, digitalizációval, mesterséges intelligenciával, energiakérdéssel, agráriummal kapcsolatos kutatásokat

– hangsúlyozta a miniszter.

Pert indítottak a magyar egyetemek Brüsszel ellen

A műsorban szó volt arról is, hogy a HU-Rizont program azért indult, mert az Európai Unióban a Horizontból és az Erasmusból is kizárták a modellváltó egyetemeket. Hat modellváltó egyetem pert is indított az Unió bíróságán. A téma kapcsán Hankó Balázs hangsúlyozta:

felsőoktatás nemzeti hatáskör, így nincs hozzá köze az Európai Bizottságnak, pénzügyi zsarolást és politikai bosszút végeznek, a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat akarják kizárni.

– Odáig jutottunk, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunknak nem akarnak kutatási finanszírozást adni – hívta fel a figyelmet a miniszter, majd rámutatott: mindezt úgy csinálta az Európai Bizottság, hogy sem előzetes hatástanulmányt nem végzett, sem az egyetemeket nem kereste meg ennek kapcsán.

Hat magyar egyetem beperelte az Európai Bizottságot, az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet. Szeptemberben indult a per, és az Európai Bíróság bírói sem értették, hogy mi történik itt. A pernek csak egy eredménye lehet, hogy a magyar egyetemeknek és Magyarországnak igazat adnak, mert Brüsszel politikai zsarolást hajt végre

– jelentette ki Hankó Balázs.