Többlépcsős emelés, hosszú távú garanciákkal

A kormány három évre előre garantált többletforrása 2027-re több mint duplájára emeli a kutatóhálózat közvetlen támogatását.

A béremelés második és harmadik üteme már kifejezetten a teljesítményre koncentrál: a nemzetközi publikációktól a szabadalmakon át az ipari együttműködésekig számos területet díjaznak majd. A vezetés célja, hogy a magyar kutatói életpálya végre valódi, tervezhető perspektívát kínáljon, miközben nagyszabású infrastruktúra-fejlesztések is indulnak. A GINOP Plusz 26 milliárdos kerete minden eddiginél nagyobb modernizációt hozhat a hálózatnak.