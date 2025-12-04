Hírlevél
Látványos bérugrás érkezett a kutatói szektorban. A HUN-REN szerint ez csak az első lépés egy többéves, garantált emelési programban – jelentették be egy közleményben.
HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatéletpályakutatóbéremelés

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban (HUN-REN) dolgozó kutatók idei, átlagosan 30 százalékos béremelése a kiszámítható, tervezhető, nemzetközileg is versenyképes kutatói életpálya korszakát nyitotta meg – áll a közleményükben. A szervezet kiemelte, hogy a fejlesztés már most érezhető, és a következő években tovább erősíti a kutatói közösséget.

HUN-REN
A HUN-REN szerint a béremelés nemzetközileg is versenyképes életpályát nyit meg a magyar kutatók számára (Forrás: Facebook/Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat)
Hankó Balázs: Magyarországnak 2030-ra Európa egyik leginnovatívabb országává kell válnia

Többlépcsős emelés, hosszú távú garanciákkal

A kormány három évre előre garantált többletforrása 2027-re több mint duplájára emeli a kutatóhálózat közvetlen támogatását. 

A béremelés második és harmadik üteme már kifejezetten a teljesítményre koncentrál: a nemzetközi publikációktól a szabadalmakon át az ipari együttműködésekig számos területet díjaznak majd. A vezetés célja, hogy a magyar kutatói életpálya végre valódi, tervezhető perspektívát kínáljon, miközben nagyszabású infrastruktúra-fejlesztések is indulnak. A GINOP Plusz 26 milliárdos kerete minden eddiginél nagyobb modernizációt hozhat a hálózatnak.

