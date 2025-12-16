Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

Az agrárminiszter kedden bejelentette, hogy már lehet jelentkezni a jövő évi Hungarikum pályázatokra. Nagy István azt is közölte, milyen tevékenységekkel lehet nevezni a hagyományok megőrzését szolgáló programban.
A Hungarikumok értékmegőrző szerepet töltenek be életünkben
Ahogyan a tárcavezető fogalmazott:
„Magyarország egyre inkább modernizálódik. A technológia fejlesztése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk hagyományainkra és nemzeti értékeinkre is. Éppen ezért újra meghirdetjük a Hungarikum pályázati felhívást 650 millió forint keretösszeggel.”
Nagy István hangsúlyozta, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a hazai és külhoni szervezeteknek lehetőségük lesz többek között
- elektronikus és nyomtatott kiadványok készítésére,
- rendezvények megtartására pályázni
- az identitástudat megerősítése érdekében iskolai vetélkedők szervezését is támogatják,
- ösztönzik a hagyományos díszítést vagy formavilágot megidéző kollekciók megalkotását is
A miniszter közölte, kedden délben nyílik meg a pályázati felület.
„Bízom benne, hogy jövőre is sok lelkes értékmegőrző és teremtő közösség él a pályázat nyújtotta lehetőségekkel. Mert még
egy modern társadalomnak is alapvető építőköve a tradíció”
– tette hozzá.