Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

hungarikum

Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nagy István agrárminiszter közölte, milyen tevékenységekkel lehet nevezni a hagyományok megőrzését szolgáló programban. A Hungarikum pályázat azért is fontos program, mert egy modern társadalomnak is alapvető építőköve a tradíció.
Az agrárminiszter kedden bejelentette, hogy már lehet jelentkezni a jövő évi Hungarikum pályázatokra. Nagy István azt is közölte, milyen tevékenységekkel lehet nevezni a hagyományok megőrzését szolgáló programban.

Hungarikum Bizottság, Nagy István
Hungarikum Bizottság, Nagy István
Fotó: Fekete István

A Hungarikumok értékmegőrző szerepet töltenek be életünkben

Ahogyan a tárcavezető fogalmazott:

„Magyarország egyre inkább modernizálódik. A technológia fejlesztése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk hagyományainkra és nemzeti értékeinkre is. Éppen ezért újra meghirdetjük a Hungarikum pályázati felhívást 650 millió forint keretösszeggel.”

Nagy István hangsúlyozta, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a hazai és külhoni szervezeteknek lehetőségük lesz többek között

  • elektronikus és nyomtatott kiadványok készítésére,
  • rendezvények megtartására pályázni
  • az identitástudat megerősítése érdekében iskolai vetélkedők szervezését is támogatják,
  • ösztönzik a hagyományos díszítést vagy formavilágot megidéző kollekciók megalkotását is

A miniszter közölte, kedden délben nyílik meg a pályázati felület.

„Bízom benne, hogy jövőre is sok lelkes értékmegőrző és teremtő közösség él a pályázat nyújtotta lehetőségekkel. Mert még

egy modern társadalomnak is alapvető építőköve a tradíció”

– tette hozzá.

 

 

