Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

Az agrárminiszter kedden bejelentette, hogy már lehet jelentkezni a jövő évi Hungarikum pályázatokra. Nagy István azt is közölte, milyen tevékenységekkel lehet nevezni a hagyományok megőrzését szolgáló programban.

Hungarikum Bizottság, Nagy István

Fotó: Fekete István

A Hungarikumok értékmegőrző szerepet töltenek be életünkben

Ahogyan a tárcavezető fogalmazott:

„Magyarország egyre inkább modernizálódik. A technológia fejlesztése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk hagyományainkra és nemzeti értékeinkre is. Éppen ezért újra meghirdetjük a Hungarikum pályázati felhívást 650 millió forint keretösszeggel.”

Nagy István hangsúlyozta, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a hazai és külhoni szervezeteknek lehetőségük lesz többek között

elektronikus és nyomtatott kiadványok készítésére,

rendezvények megtartására pályázni

az identitástudat megerősítése érdekében iskolai vetélkedők szervezését is támogatják,

ösztönzik a hagyományos díszítést vagy formavilágot megidéző kollekciók megalkotását is

A miniszter közölte, kedden délben nyílik meg a pályázati felület.

„Bízom benne, hogy jövőre is sok lelkes értékmegőrző és teremtő közösség él a pályázat nyújtotta lehetőségekkel. Mert még

egy modern társadalomnak is alapvető építőköve a tradíció”

– tette hozzá.