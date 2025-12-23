Hungary Helps – az idén is számíthattak Magyarországra az üldözött keresztények

Miközben a növekvő keresztényellenesség és az elhibázott migrációs politika miatt már a nyugati országokban is terrortámadásoktól kell tartaniuk a karácsonyi programok látogatóinak, addig Magyarországon biztonságban készülődhetünk az ünnepre. „Államtitkárságunk 2025-ben is folytatni tudta küldetését az üldözött vagy szükséget szenvedő keresztényekért” – közölték.

Hungary Helps, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programja

Az idén több mint hetven alkalommal, összesen 3,5 milliárd forint értékben juttatták el a Hungary Helps Programon keresztül Magyarország adományait a hitük miatt ártatlanul szenvedőknek. Véres terrortámadások által sújtott közösségeknek adtak azonnali segítséget Szíriában, Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban

– tették hozzá. Emlékeztettek: megélhetést erősítő támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a közelmúlt fegyveres konfliktusai által sújtott keresztény közösségek ne szoruljanak további segélyre, hanem az elvándorlás helyett maguk teremthessék meg jövőjüket a Közel-Keleten, a Száhel-övezetben, Örményországban és Pakisztánban.

A szentföldi kereszténység megerősítését célzó, ezeréves magyar történelmi küldetésünk újabb nagy pillanatát élhettük meg a Jordán folyó partján, Krisztus megkeresztelkedésének helyszínén, a magyar kormány támogatásával felépült templom felszentelésekor. Ebben, a keresztényekre nézve egyre fenyegetőbb nemzetközi környezetben, Magyarország válasza nem gyengült: a szükséget szenvedő keresztényekért végzett munkánk a korábbi éveket is túlszárnyalva erősödött

– fogalmaztak.

A támogatást kiterjesztették a kereszténységük miatt ártatlanul szenvedő keresztényeken kívül másokra is. Idén is adományokat juttattak az ukrajnai és a gázai háborúban szenvedő embereknek. A két éve indult csádi szerepvállalásuk is meghozta első gyümölcseit: agrárfejlesztések, szakképzések és a menekültellátó képességek megerősítése járulnak hozzá Európa biztonsága szempontjából is kiemelkedő jelentőségű ország stabilitásához – sorolták.

„Eredményünk a józan ész és a magyar érdek érvényesítésének következménye: a program indulása óta közel hárommillió ember számára járultunk hozzá ahhoz, hogy az Európára és benne Magyarországra veszélyt jelentő migráció helyett a helyben maradást vagy a hazatérést válasszák. Ennél is többet jelentenek a keresztény szolidaritás eredményei: az ártatlanul szenvedők megsegítése, és különösen azoknak a többezer embernek az élete, akiket a magyar emberek nagylelkűségének köszönhetően idén is meg tudtunk menteni – sok esetben a biztos haláltól” – írták. Köszönjük, hogy támogatják törekvéseinket – jövőre is folytatjuk a közös missziónkat – közölték.