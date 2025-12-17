Bayer Zsolt az Igazság órájában tálalt ki a brüsszeli vezetőkről

Az Igazság órája nem kerülgeti a forró témákat: Németh Balázs műsorában Bayer Zsolt világosan beszél a migráció európai következményeiről, a brüsszeli politikai játszmákról és azokról a belpolitikai ügyekről, amelyekről sokan inkább hallgatnának. Orbán Viktor brüsszeli útja nem diplomáciai udvariasságként, hanem politikai ütközőzónaként jelenik meg, ahol a magyar álláspont rendre szembemegy a fősodorral.
Bayer Zsolt szerint az Európai Unió jelenlegi vezetői „magasról tesznek az Európai Unió saját szerződésére”, miközben politikai és gazdasági döntéseikkel egyre mélyebbre tolják a kontinenst a válságba. Brüsszelben már nyíltan felmerül az orosz vagyon elvétele is, amit az Európai Néppárt egy része örömmel támogatna – mindezt jogállamisági leckékkel kísérve.
Háború, gazdasági zuhanás és politikai cinizmus
Az adásban elhangzott: a háború valós ára nem a tárgyalótermekben, hanem a fronton és az európai gazdaságban jelentkezik
. Bayer Zsolt felidézte, hogy kétpercenként dezertál egy ukrán katona, a háború kezdete óta pedig mintegy 360 ezer katona hagyta el a frontot, sokan az orosz határ irányába.
Eközben zuhanórepülésben van a német gazdaság, amelynek árát – Bayer szerint – a német és más európai fiatalok fogják megfizetni.
A belpolitikai kitekintés sem maradt el. Bod Péter Ákos kijelentése, amelyben a magyar embereket malacokhoz hasonlította, Bayer Zsolt szerint egy szintre került Bangóné Borbély Ildikó hírhedt „patkányozásával”. Megjegyezte: nem lepné meg, ha Magyar Péter mindezt később mesterséges intelligenciára fogná. Szóba került Lendvai Ildikó is, aki „vastag és kemény igennel” áll Magyar Péter mellé – Bayernek erről Gréczy Zsolt jutott eszébe. A Tisza Párt kapcsán pedig cinikusan megjegyezte:
„Miért is tiltakozna a Tisza Párt? Ugrik Magyar Péter mentelmi joga.”
Karácsony Nyugat-Európai módra
Bayer úgy fogalmazott: Nyugat-Európa ma pontosan azt éli, amit évekkel ezelőtt figyelmen kívül hagyott. A társadalmi feszültségek, a közbiztonság romlása és a kulturális önfeladás nem külső kényszer eredményei, hanem tudatos politikai döntések következményei.
A publicista szerint különösen visszás, hogy azok az országok kérnek most szolidaritást és pénzügyi segítséget, amelyek korábban ideológiai alapon ünnepelték a tömeges bevándorlást, és elutasították a józan figyelmeztetéseket.
Bayer úgy látja: a nyugati elit nem hibát vall be, hanem új narratívát gyárt, miközben a mindennapi következményeket az átlagemberek viselik.
Hozzátette, Európa ma nem biztonságosabb, nem szabadabb és nem toleránsabb lett, hanem bizonytalanabb és megosztottabb. Szerinte a valódi kérdés már nem az, hogy ki idézte elő ezt az állapotot, hanem az, hogy mikor lesz politikai bátorság kimondani: a migrációs politika zsákutca volt, és az árát most egy egész kontinens fizeti meg.
A magyar miniszterelnök gyáva?
Az az ember, akivel Orbán Viktornak vitáznia kéne, tegnap aranyvécéket nyitogatott"
– idézte fel Németh Balázs.
Bayer Zsolt hozzáfűzte, hogy az ellenzék azt az Orbán Viktor nevezi gyávának, aki évek óta vitázik egész Európával. Magyar Péterrel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindig akad egy réteg, amelyet ezekkel a performatív megmozdulásokkal könnyen lehet hergelni. Szerinte Magyar Péter „elveszítette a nyarat”, és most nyilvánvaló utasításra ismét kórházakat jár, hogy „budipapírt keressen”. Bayer Zsolt azt is hangsúlyozta:
Különösen visszás, amikor a gyerekvédelemről beszél az, aki saját kiskorú gyermekeinek korábban azt mondta, hogy halála esetén az édesanyjuk börtönbe kerülne, ők pedig árvaházba jutnának.
Szerinte ez a kettősség önmagáért beszél, és hiteltelenné teszi az ilyen megszólalásokat.
Orbán Viktor és a farkasalvás
Hova vezet, hogy Orbán Viktor farkasalvással oldja meg a pihenést?”
– idézte fel Bayer Zsolt azt a visszatérő felvetést, amely újabb támadási felületet adott a miniszterelnökkel szemben. Felidézte: aggódó „szakértők” azonnal elemezni kezdték, mit jelent az, hogy Orbán Viktor állítása szerint 5–10 perces alvásokkal is képes regenerálódni.
A szakértők elemzése a régi bolsevista trükk"
- idézte fel Bayer az azóta elhunyt MIÉP elnök Csurka István mondatait. Bayer szerint amikor nincs valódi érv, akkor személyes szokásokat, testi-lelki állapotot kezdenek boncolgatni. Bayer Zsolt szerint ez nem új módszer, csak új köntösbe csomagolt karaktergyilkosság.
Karácsony "leverte" Magyar Pétert?
A Politico felmérésére reagálva, amely szerint Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél, Bayer Zsolt úgy fogalmazott: ez már nem puszta statisztika, hanem politikai üzenet. Szerinte a rangsor azt jelzi, hogy „odakint” – vagyis a nemzetközi politikai térben – már felmerült, hogy Magyar Péter nem bizonyult alkalmasnak a neki szánt szerepre. A publicista szerint ez egyértelmű figyelmeztetés.
A helyében én már aggódnék. Valami készül”
– mondta Bayer Zsolt, hozzátéve: az ilyen jelzések általában nem véletlenek, hanem egy következő politikai manőver előszelét jelentik.