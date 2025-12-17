Bayer Zsolt az Igazság órájában tálalt ki a brüsszeli vezetőkről

Az Igazság órája nem kerülgeti a forró témákat: Németh Balázs műsorában Bayer Zsolt világosan beszél a migráció európai következményeiről, a brüsszeli politikai játszmákról és azokról a belpolitikai ügyekről, amelyekről sokan inkább hallgatnának. Orbán Viktor brüsszeli útja nem diplomáciai udvariasságként, hanem politikai ütközőzónaként jelenik meg, ahol a magyar álláspont rendre szembemegy a fősodorral.

Igazság órája Bayer Zsolttal.

Bayer Zsolt szerint az Európai Unió jelenlegi vezetői „magasról tesznek az Európai Unió saját szerződésére”, miközben politikai és gazdasági döntéseikkel egyre mélyebbre tolják a kontinenst a válságba. Brüsszelben már nyíltan felmerül az orosz vagyon elvétele is, amit az Európai Néppárt egy része örömmel támogatna – mindezt jogállamisági leckékkel kísérve.

Háború, gazdasági zuhanás és politikai cinizmus

Az adásban elhangzott: a háború valós ára nem a tárgyalótermekben, hanem a fronton és az európai gazdaságban jelentkezik

. Bayer Zsolt felidézte, hogy kétpercenként dezertál egy ukrán katona, a háború kezdete óta pedig mintegy 360 ezer katona hagyta el a frontot, sokan az orosz határ irányába.

Eközben zuhanórepülésben van a német gazdaság, amelynek árát – Bayer szerint – a német és más európai fiatalok fogják megfizetni.

A belpolitikai kitekintés sem maradt el. Bod Péter Ákos kijelentése, amelyben a magyar embereket malacokhoz hasonlította, Bayer Zsolt szerint egy szintre került Bangóné Borbély Ildikó hírhedt „patkányozásával”. Megjegyezte: nem lepné meg, ha Magyar Péter mindezt később mesterséges intelligenciára fogná. Szóba került Lendvai Ildikó is, aki „vastag és kemény igennel” áll Magyar Péter mellé – Bayernek erről Gréczy Zsolt jutott eszébe. A Tisza Párt kapcsán pedig cinikusan megjegyezte:

„Miért is tiltakozna a Tisza Párt? Ugrik Magyar Péter mentelmi joga.”

Karácsony Nyugat-Európai módra

Bayer úgy fogalmazott: Nyugat-Európa ma pontosan azt éli, amit évekkel ezelőtt figyelmen kívül hagyott. A társadalmi feszültségek, a közbiztonság romlása és a kulturális önfeladás nem külső kényszer eredményei, hanem tudatos politikai döntések következményei.

A publicista szerint különösen visszás, hogy azok az országok kérnek most szolidaritást és pénzügyi segítséget, amelyek korábban ideológiai alapon ünnepelték a tömeges bevándorlást, és elutasították a józan figyelmeztetéseket.

Bayer úgy látja: a nyugati elit nem hibát vall be, hanem új narratívát gyárt, miközben a mindennapi következményeket az átlagemberek viselik.