Kósa Lajos kíméletlenül elmondta a véleményét a Tisza Pártról – videó

A műsort Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezette. Szó volt a brüsszeli migrációs döntésről, a Tisza pártról valamint az ukrán elnök háborús szándékairól.

Igazság órája Kósa Lajossal – Élőben az Origón!

Zsúfolt napra készül a Parlament, hiszen több fontos szavazás is napirenden lesz. A 14. havi nyugdíj bevezetése is előkerül, amelyet a Fidesz–KDNP támogatni fog, hiszen az előterjesztés a kormánypártoktól származik.

Kósa Lajos szerint a nyugdíjasok megérdemlik a pluszjuttatást, mert a kormány 2010 óta tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, hogy a nyugdíjak értékállóságát biztosítja. Úgy fogalmazott, mindegy minek hívják – emelésnek, 13. vagy 14. havi nyugdíjnak –, a lényeg az, hogy több pénz jusson a nyugdíjasoknak. Hozzátette:

a régebben nyugdíjba vonultak arányaiban kevesebb ellátást kapnak, ezért is indokolt a támogatás.

A képviselő arról is beszélt, hogy míg a kormány tartani akarja a nyugdíjasokkal kötött egyezséget, addig a baloldal korábban elvette a 13. havit, és szerinte most is hasonló lépésre készülnének Magyar Péterék. Példaként Lengyel László egyik friss nyilatkozatát említette, amelyről korábban beszámoltunk, és amelyben a Tiszához köthető gazdasági szakértő a 14. havi nyugdíjat „tiszta őrületnek” nevezte.

Kósa Lajos szerint a választások tétje az is, hogy megmarad-e a nyugdíjasok számára biztosított többlettámogatás, vagy visszatér egy liberális szemlélet, amely szerinte teherként tekint az idősekre. A politikus arról is beszélt, hogy a kormány nemcsak a pluszhavi juttatásokkal segíti a nyugdíjasokat, hanem például a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával is, ahol azok is aktívak maradhatnak, akik szeretnének dolgozni és pluszjövedelmet szerezni.

A Tisza Párt balatonfüredi, kétnapos ülésén sem sikerült elérni a párt politikusait, így továbbra sem ismert, hogyan kezelnék az illegális bevándorlás kérdését. Közben Brüsszel ismét jelezte:

jövő nyártól minden tagállamnak kötelező végrehajtania a migrációs paktum előírásait, vagyis Magyarországnak is be kell fogadnia azokat a migránsokat, akik más uniós országokba érkeztek, és ott túl sokan vannak.

„Pontosan tudjuk, mit képviselnek”

Kósa Lajos szerint nem vélelmezni kell, hanem tényeken alapulóan látható, hogy a Tisza Párt politikusai az Európai Néppárt álláspontját követik. Felidézte: a néppárti vezetők – többek között Manfred Weber és Ursula von der Leyen – hosszú ideje támogatják a migráció menedzselését és a kötelező elosztást. Hozzátette:

a tiszás EP-képviselők a szavazásokon rendre a migrációt erősítő indítványokat támogatták.

Kósa szerint ha a migránsok beléphetnek, onnantól a helyzet nem megszüntethető, legfeljebb menedzselhető. A V4-ek honvédelmi bizottságainak találkozóján – amelyet ő vezetett – a lengyel, cseh és szlovák résztvevők dicsérték Magyarország álláspontját, és azt mondták, remélik, hogy „jó harcostársak” lesznek a migráció elleni fellépésben.