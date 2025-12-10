Kósa Lajos kíméletlenül elmondta a véleményét a Tisza Pártról – videó

A műsort Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezette. Szó volt a brüsszeli migrációs döntésről, a Tisza pártról valamint az ukrán elnök háborús szándékairól.
Zsúfolt napra készül a Parlament, hiszen több fontos szavazás is napirenden lesz. A 14. havi nyugdíj bevezetése is előkerül, amelyet a Fidesz–KDNP támogatni fog, hiszen az előterjesztés a kormánypártoktól származik.
Kósa Lajos szerint a nyugdíjasok megérdemlik a pluszjuttatást, mert a kormány 2010 óta tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, hogy a nyugdíjak értékállóságát biztosítja. Úgy fogalmazott, mindegy minek hívják – emelésnek, 13. vagy 14. havi nyugdíjnak –, a lényeg az, hogy több pénz jusson a nyugdíjasoknak. Hozzátette:
a régebben nyugdíjba vonultak arányaiban kevesebb ellátást kapnak, ezért is indokolt a támogatás.
A képviselő arról is beszélt, hogy míg a kormány tartani akarja a nyugdíjasokkal kötött egyezséget, addig a baloldal korábban elvette a 13. havit, és szerinte most is hasonló lépésre készülnének Magyar Péterék. Példaként Lengyel László egyik friss nyilatkozatát említette, amelyről korábban beszámoltunk, és amelyben a Tiszához köthető gazdasági szakértő a 14. havi nyugdíjat „tiszta őrületnek” nevezte.
Kósa Lajos szerint a választások tétje az is, hogy megmarad-e a nyugdíjasok számára biztosított többlettámogatás, vagy visszatér egy liberális szemlélet, amely szerinte teherként tekint az idősekre. A politikus arról is beszélt, hogy a kormány nemcsak a pluszhavi juttatásokkal segíti a nyugdíjasokat, hanem például a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával is, ahol azok is aktívak maradhatnak, akik szeretnének dolgozni és pluszjövedelmet szerezni.
A Tisza Párt balatonfüredi, kétnapos ülésén sem sikerült elérni a párt politikusait, így továbbra sem ismert, hogyan kezelnék az illegális bevándorlás kérdését. Közben Brüsszel ismét jelezte:
jövő nyártól minden tagállamnak kötelező végrehajtania a migrációs paktum előírásait, vagyis Magyarországnak is be kell fogadnia azokat a migránsokat, akik más uniós országokba érkeztek, és ott túl sokan vannak.
„Pontosan tudjuk, mit képviselnek”
Kósa Lajos szerint nem vélelmezni kell, hanem tényeken alapulóan látható, hogy a Tisza Párt politikusai az Európai Néppárt álláspontját követik. Felidézte: a néppárti vezetők – többek között Manfred Weber és Ursula von der Leyen – hosszú ideje támogatják a migráció menedzselését és a kötelező elosztást. Hozzátette:
a tiszás EP-képviselők a szavazásokon rendre a migrációt erősítő indítványokat támogatták.
Kósa szerint ha a migránsok beléphetnek, onnantól a helyzet nem megszüntethető, legfeljebb menedzselhető. A V4-ek honvédelmi bizottságainak találkozóján – amelyet ő vezetett – a lengyel, cseh és szlovák résztvevők dicsérték Magyarország álláspontját, és azt mondták, remélik, hogy „jó harcostársak” lesznek a migráció elleni fellépésben.
A migrációs paktum értelmében Magyarországnak több migránst kellene befogadnia egy kijelölt menekülttáborba, vagy fejenként 8000 eurós szolidaritási hozzájárulást fizetnie. Kósa azt is felidézte, hogy az Európai Bíróság napi egymillió eurós bírságot szabott ki a határvédelem miatt.
Újabb csata április után
Kósa szerint a brüsszeli szóvivők továbbra is kitartanak amellett, hogy minden tagállamnak teljesítenie kell a paktum előírásait, és ha Magyarország ellenáll, az ügy az Európai Bíróságon köt ki. Úgy fogalmazott: április után komoly küzdelem várható, ha a Fidesz–KDNP kormányon marad, mert ők nem adják fel ezt a harcot. A Tisza Pártról pedig azt mondta: belesimulnának az Európai Néppárt „balos” álláspontjába, amely a migráció menedzselését támogatja.
Brit katona a fronton
Meghalt egy brit katona szolgálatteljesítés közben Ukrajnában. London hivatalosan eddig sem beszélt katonai jelenlétről, legfeljebb kis létszámú kiképzőcsoportról, most azonban egy NATO-katona halála új dimenziót adott a helyzetnek. Kósa Lajos szerint Moszkvában ez a hír kiváló muníció a háború további igazolásához.
Kósa szerint sem az orosz, sem az ukrán oldalon nem meglepő a külföldi fegyveresek jelenléte. „Szerbektől dél-amerikaiakig mindenki ott van” – mondta, hozzátéve: a NATO-tagállamokból származó katonák megjelenéséről már eddig is érkeztek hírek. Szerinte az ilyen részvétel több ország jogrendszere szerint bűncselekménynek számít.
A fideszes politikus szerint a legnagyobb veszély nem is a zsoldosok, hanem az, hogy az európai vezetők továbbra sem tudják megfogalmazni, mi a háború célja. Felidézte Ursula von der Leyen korábbi kijelentését, miszerint „Európa háborúban áll Oroszországgal”, amit teljes abszurdumnak tart.
Az EU-nak nincs hadserege, akkor hogyan áll háborúban?
– fogalmazott.
Kósa szerint különösen problémás, hogy Volodimir Zelenszkij minden uniós csúcson megjelenik és felszólal, mintha Ukrajna már tagállam lenne. Úgy látja, Ukrajna uniós csatlakozása az EU végét jelentené. A politikus szerint az EU háborús stratégiája kaotikus és veszélyes. Úgy véli, a nyugati országok egyszerre beszélnek háborúra való felkészülésről és közben csökkentik a honvédelmi kiadásaikat.
A francia hadsereg kétezer katonát sem tud kiküldeni
– mondta, hozzátéve: ez a mennyiség „egy hét alatt eltűnne az ukrán fronton.”