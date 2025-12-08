Kovács Zoltán: A valóság előbb-utóbb bekopog az ablakon – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját

Magyarország csak magára számíthat – a háború pusztítása mélyebben gyökerezik bennünk, mint Nyugaton. Ezért számunkra nyilvánvaló: a háború csak rossz lehet – közölte Facebook oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az Igazság órája hétfői vendége, hétfőn.
Az Igazság órája hétfői vendége a politikus, akivel Németh Balázs műsorvezető podcastjukban arról is fog beszélni, hogy:
- Németországban bevezették a katonai szolgálatot
- Ukrajna „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást a kényszersorozást követően súlyosan bántalmazott Sebestyén József halála ügyében,
- egybehangzó közvéleménykutatási eredmények szerint Orbán Viktor megelőzi Magyar Pétert.
Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján
A műsor elején a közvélemény-kutatásokról beszéltek, ami kapcsán Kovács Zoltán elmondta,
a jelöltállításban megy egy színjáték és a hangulatkeltésben is fekete övesek végezték a munkát,
amiben a balos kutatók is korrigálnak már. Ez egy dologról szól, hogy a valóság eddig is az volt, amit most kezdenek bemutatni.
A valóság előbb-utóbb bekopog az ablakon
A tervezőasztalon baloldali megszorító csomag van, filozófiai értelemben egy balodali csomag, amely előrevetít egy olyan, már a ’90-es években ismert forgatókönyvet, ami nem az emberek érdekében történik.
„A politika „csinálás” egy makacs dolog. aki elhitte, hogy színjátékot egy borítékba lehet tenni és magától jönnek az eredmények, az soha nem csinált még politikát”
– hívta fel a figyelmet Kovács.
Orbán Viktor előzi Magyar Pétert
Orbán Viktor folyamatosan erősödik, miközben Magyar Péternek még a tiszások sem hisznek. El kell tekinteni az elfogultságtól, de a két ember kvalitásait tekintve nem nagyon kétséges a választás.
„Aki el akarja kerülni a háborút, az velünk tart, aki csak ígéreteket akar, mindenféle előkészítés nélkül és a háborúba sodródást választja, az válassza őket”
– hangsúlyozta a politikus.
A baloldal minden egyes intézkedést tagad, ezzel szemben a kormányoldal mindenkinek hasznos és jó politikát folytat. Minden évben, ciklusról ciklusra alapozta meg a jobboldal a programját, egy konzisztens rendszert, ahogyan fogalmazott:
„Az elmúlt 15 év intézkedései: a családi adókedvezményektől az egykulcsos adókon át az otthonteremtési támogatásokig, az alacsony rezsiárakig, a vállalkozásoknak adott támogatásokig, amelyek ilyen körülmények között történtek – miközben egy szankciós rezsim alatt nyög Európa és nincs növekedés – ez mindenkinek jó.”
A nemzeti konzultáció egyedülálló Európában
Nincs még egy olyan ország Európában, ahol a mindenkori kormányzat két választás között is kikérné az emberek véleményét. A nemzeti konzultációk mindig irányt mutatnak, ez nemzetközi kontextusban is fontos, mert fel lehet mutatni, hogy mi a polgárok akarata – tette hozzá.
Belpolitikai értelemben pedig azért fontos a konzultáció, mert az embereket kell megkérdezni arról, hogy milyen politikát folytasson a kormányzat.
„Nem fogunk olyan politikát folytatni, amit a magyar emberek elutasítanak”
– tette hozzá.
Háborús pszichózis Európában
Az utolsó NATO találkozón is elhangzott, hogy 160 milliárd euróra lesz szüksége Ukrajnának. A béke és a háború álláspontja ütközik szemmel láthatóan a mostanra kialakult nemzetközi politikai környezetben – mondta el az államtitkár.
„Az ukrán vezetés és a nyugati vezetés beszorult egy olyan sarokba, ahonnan arcvesztés és a politikai elszámoltatás kockázata nélkül nagyon nehéz kijönni.
Most azt mondani, hogy tévedtünk, nem ezt kellett volna csinálni, nehezen elképzelhető az európai politikusok részéről egy ilyen beismerés”
– hangsűlyozta.
„Hogy fognak ebből kijönni?”
– tette fel a kérdést Kovács, majd ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Tizenkilenc nem működő szankciós csomaggal és nem létező pénzzel, hogyan lehet az, hogy nem megállj van és egy újratervezés, hanem
egy olyan irányba meg az unió – amit még a náci Németországgal szemben sem tettek meg – amely a nemzetközi jogot súlyosan sérti
– mondta el, utalva a tagállamok elleni jogszerűtlen fellépésekkel kapcsolatban, mint Magyarország esetében az energiával kapcsolatban, vagy mint Belgium esetében a befagyasztott orosz vagyon kapcsán.
Cikkünk frissül...