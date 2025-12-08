Kovács Zoltán: A valóság előbb-utóbb bekopog az ablakon – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját

Magyarország csak magára számíthat – a háború pusztítása mélyebben gyökerezik bennünk, mint Nyugaton. Ezért számunkra nyilvánvaló: a háború csak rossz lehet – közölte Facebook oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az Igazság órája hétfői vendége, hétfőn.

Kovács Zoltán: A háború csak rossz lehet – Igazság órája

Az Igazság órája hétfői vendége a politikus, akivel Németh Balázs műsorvezető podcastjukban arról is fog beszélni, hogy:

Németországban bevezették a katonai szolgálatot

Ukrajna „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást a kényszersorozást követően súlyosan bántalmazott Sebestyén József halála ügyében,

egybehangzó közvéleménykutatási eredmények szerint Orbán Viktor megelőzi Magyar Pétert.

Igazság órája: Egy csatorna a béke és a józan ész pártján

A műsor elején a közvélemény-kutatásokról beszéltek, ami kapcsán Kovács Zoltán elmondta,

a jelöltállításban megy egy színjáték és a hangulatkeltésben is fekete övesek végezték a munkát,

amiben a balos kutatók is korrigálnak már. Ez egy dologról szól, hogy a valóság eddig is az volt, amit most kezdenek bemutatni.

A valóság előbb-utóbb bekopog az ablakon

A tervezőasztalon baloldali megszorító csomag van, filozófiai értelemben egy balodali csomag, amely előrevetít egy olyan, már a ’90-es években ismert forgatókönyvet, ami nem az emberek érdekében történik.

„A politika „csinálás” egy makacs dolog. aki elhitte, hogy színjátékot egy borítékba lehet tenni és magától jönnek az eredmények, az soha nem csinált még politikát”

– hívta fel a figyelmet Kovács.

Orbán Viktor előzi Magyar Pétert

Orbán Viktor folyamatosan erősödik, miközben Magyar Péternek még a tiszások sem hisznek. El kell tekinteni az elfogultságtól, de a két ember kvalitásait tekintve nem nagyon kétséges a választás.

„Aki el akarja kerülni a háborút, az velünk tart, aki csak ígéreteket akar, mindenféle előkészítés nélkül és a háborúba sodródást választja, az válassza őket”

– hangsúlyozta a politikus.

A baloldal minden egyes intézkedést tagad, ezzel szemben a kormányoldal mindenkinek hasznos és jó politikát folytat. Minden évben, ciklusról ciklusra alapozta meg a jobboldal a programját, egy konzisztens rendszert, ahogyan fogalmazott: