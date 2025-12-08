Exkluzív helyről jelentkezett Szentkirályi Alexandra

„Olyan környezetben vagyok, ami alig lászik ki a rozsdából, meg mindenféle korrózióból, nem a legmegnyugtatóbb érzés most itt állni a képviselőtársaimmal” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Petőfi híd Forrás: Facebook

Romokban a Petőfi híd

Akik már bátran előre mentek, úgyhogy most egyelőre többet nem árulok el a helyszínről, de kicsit később majd megtudjátok, min dolgozunk azért, hogy a budapestiek minél inkább biztonságban érezzék magukat, és olyan állapotban legyen Budapest, ahol mi is szívesen élünk, dolgozunk, közlekedünk

– jelentette ki Szentkirályi.

Mint ismert, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

A Petőfi hídon kilencven-százezer jármű halad át naponta. Ez a hidat a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává teszi, főként, mivel a belső kerületeket köti össze a budai oldallal, ahol a rakpartokon, valamint a Nagykörúton és vonzáskörzetében intenzív a forgalom.